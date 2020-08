Πολιτική

Νιχάμερ: στηρίζουμε την Ελλάδα για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίσκεψη Μηταρακη-Κουμουτσάκου- Νιχάμερ στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ. Ενίσχυση 2 εκ. ευρώ από την Αυστρία.

Ο Υπουργός και ο Αναπληρωτής Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ.κ. Μηταράκης και Κουμουτσάκος, πραγματοποίησαν, σήμερα, από κοινού με τον Υπουργό Εσωτερικών της Αυστρίας, κ. Kαρλ Νιχάμερ, επίσκεψη στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ. Στη συνέχεια, είχαν συνάντηση με το Δήμαρχο του νησιού, κ. Κάρμαντζη.



Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση:

“Η Αυστρία, από την πρώτη στιγμή, έδειξε την έμπρακτη αλληλεγγύη της στην προστασία των ελληνικών και ευρωπαϊκών συνόρων. Όταν δεχθήκαμε, στα τέλη Φεβρουαρίου, την ασύμμετρη απειλή από τη γείτονα χώρα, η οποία προσπάθησε να εργαλειοποιήσει τον ανθρώπινο πόνο για την επίτευξη γεωπολιτικών επιδιώξεων, η Αυστρία δε μας στήριξε μόνο πολιτικά, αλλά και έμπρακτα με την αποστολή επίλεκτων μονάδων των Σωμάτων Ασφαλείας της στην πρώτη γραμμή. Η επίσκεψη του κ. Nιχάμερ καταδεικνύει την έμπρακτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και το γεγονός ότι η χώρα μας έχει και χερσαία και θαλάσσια σύνορα. Σύνορα που φυλάει με αποφασιστικότητα και με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο, με αποτέλεσμα οι ροές στα νησιά να είναι σχεδόν μηδενικές από τον Μάρτιο και μετά. Επίσης, η επίσκεψη αυτή καταδεικνύει την αλληλεγγύη της Ευρώπης στο γεγονός ότι τα 5 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σήκωσαν όλο το βάρος της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής κρίσης. Ένα γεγονός που θέλουμε να αποτελέσει άμεσα παρελθόν. Πλέον, με την προστασία των συνόρων, με την επιστροφή όσων δε δικαιούνται διεθνούς προστασίας, με την αποσυμφόρηση των νησιών, απαλύνουμε τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την Αυστρία για τη δωρεά της με σκοπό την υποστήριξη υγειονομικών μονάδων. Μια δωρεά που θα χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και για το νησί μας”

Ο Υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας, κ. Nιχάμερ, με τη σειρά του, τόνισε ότι “είναι βαθύτατα εντυπωσιασμένος από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι κάτοικοι της Χίου τις προκλήσεις της μεταναστευτικής κρίσης στο νησί”. Επιπλέον, επεσήμανε πως “θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τις προσπάθειες της Ελλάδας για την προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων”, συμπληρώνοντας πως “επιλέγουμε να βοηθήσουμε εμπράκτως την Ελλάδα και όχι μόνο να μένουμε σε συζητήσεις”. “Για αυτό το λόγο, προσφέρουμε 2 εκ. ευρώ στην Ελλάδα, προκειμένου η ελληνική Κυβέρνηση να τα αξιοποιήσει για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης”, κατέληξε χαρακτηριστικά.

Τέλος, ο κ. Κάρμαντζης σημείωσε πως “ο Υπουργός Εσωτερικών της Αυστρίας διαπίστωσε ιδίοις όμμασι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης” και προσέθεσε ότι “ενώνοντας δυνάμεις, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που μας ταλαιπωρεί εδώ και 6 χρόνια”.