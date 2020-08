Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ακόμα δύο νεκροί στην Ελλάδα

Στους 248 οι θάνατοι από την φονική Covid-19.

Μεγαλώνει η μακάβρια λίστα των νεκρών από κορονοϊό στη χώρα μας, με τα θύματα πλέον να ανέρχονται σε 248.

Όπως έγινε γνωστό, κατέληξε ένας 83χρονος που νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Ακόμη, καταγράφηκε την Τρίτη ο θάνατος 65χρονης στη Μυτιλήνη, που δηλώθηκε σήμερα, στις αρμόδιες Αρχές. Και οι δύο είχαν υποκείμενα νοσήματα.

Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως μια 90χρονη γυναίκα, ένα από τα κρούσματα κορονοϊού από το γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι, έχασε τη μάχη για τη ζωή στο νοσοκομείο Παπανικολάου όπου νοσηλευόταν. Ήταν το έβδομο θύμα του κορονοϊού από το γηροκομείο στο Ασβεστοχώρι.

Επιπλέον, σήμερα έχασε τη ζωή της μια 87χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ.