Κοινωνία

Τραυματισμός οδηγού υδροφόρας σε κατάσβεση πυρκαγιάς (εικόνες)

Το όχημα ανατράπηκε κατά την επιχείρηση πυρόσβεσης.

Δεν άντεξε την καταπόνηση από τη συνεχή χρήση από βαρέα οχήματα, που διέρχονταν για τις ανάγκες της πυρκαγιάς, μια πρόχειρη γέφυρα στο χωριό Παραδείσι, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει σήμερα το πρωί, την στιγμή που διερχόταν από αυτήν μια υδροφόρα του Δήμου Αγρινίου.

Η υδροφόρα και ο οδηγός της, ο οποίος τραυματίστηκε από την ανατροπή του οχήματος, συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς.

Με την βοήθεια πυροσβεστών που τον μετέφεραν στο ασθενοφόρο, διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τον οδηγό και τον μετέφεραν στο Νοσοκομείο του Ρίου.

