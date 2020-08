Πολιτική

Χρυσοχοΐδης: Ο Άγιος Παντελεήμονας γίνεται μία “κανονική” γειτονιά

Επίσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη στο ΑΤ Αγίου Παντελεήμονα.

«Έχει καταρτιστεί σχέδιο που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και προβλέπει, μεταξύ άλλων, πλέγμα αστυνόμευσης από πεζές, αλλά και εποχούμενες περιπολίες με τη συμβολή των ειδικών ομάδων "ΔΙΑΣ", "Πάνθηρες" και "Δράση" της Αστυνομίας», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά την επίσκεψή του στο Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Ασφαλείας του Αγίου Παντελεήμονα.

«Ήρθα για να συγχαρώ, να ενθαρρύνω και να ενισχύσω τις προσπάθειές σας», είπε απευθυνόμενος στο προσωπικό του Τμήματος, ενώ συνεχάρη τον διοικητή του για τις πρόσφατες επιτυχίες που είχαν, στην εξιχνίαση σημαντικών υποθέσεων, που συμβάλλουν στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Ο κ. Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ακόμη την ενίσχυση του Τμήματος, ώστε να επιτευχθούν το συντομότερο οι στόχοι που έχουν τεθεί.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη επισήμανε σε δηλώσεις του: «Επισκέφθηκα το Τμήμα Ασφαλείας του Αγίου Παντελεήμονα, για να συγχαρώ, να ενθαρρύνω και να ενισχύσω την προσπάθεια των ανδρών και των γυναικών του Τμήματος και του άξιου διοικητή τους, οι οποίοι πραγματοποιούν εξαιρετική δουλειά σε μια περιοχή, που μέχρι πριν λίγο καιρό, ήταν περιοχή ανομίας και εγκληματικότητας. Πλέον, καθημερινά και σταδιακά, με τις δράσεις που αναπτύσσουμε, μετατρέπεται σε μια κανονική γειτονιά. Εφαρμόζουμε πεζές περιπολίες, τις ενισχύουμε με τις ομάδες “Πάνθηρες”, “ΔΙΑΣ”, «Δράση» και προσπαθούμε να αλλάξουμε το περιβάλλον ασφάλειας στην περιοχή».

Επίσης, ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε: «Πιστεύω σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα όλη αυτή η προσπάθεια θα αποδώσει αποτελέσματα και η περιοχή θα είναι πραγματικά περιοχή κοινωνικής συμβίωσης, όπου θα μπορούν οι άνθρωποι να απολαμβάνουν τη γειτονιά τους. Να μπορούν τα παιδιά να παίζουν άφοβα στις πλατείες και τις παιδικές χαρές. Τα σχολεία να είναι ασφαλή από ναρκωτικά. Και τέλος, όλοι οι κάτοικοι να αισθάνονται ότι ζουν σε ασφαλές περιβάλλον. Συγχαρητήρια στους αστυνομικούς που κάνουν αυτή την εξαιρετική δουλειά. Θα ενισχύσουμε την προσπάθεια τους. Θα είμαστε καθημερινά παρόντες, μέχρις ότου οι πολίτες χαρούν άφοβα τη γειτονιά τους».