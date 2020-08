Παράξενα

Εδειρε γυναίκα επειδή τάιζε αδέσποτα σκυλιά

Τι αναφέρεται στην καταγγελία για την επίθεση που δέχθηκε η φιλόζωη.

Μια άγρια επίθεση γνωστοποιήθηκε μέσα από την ομάδα του Facebook «Αδέσποτα Θεσσαλονίκης».

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η ανάρτηση ένας άνδρας που οδηγούσε ΙΧ χτύπησε μια γυναίκα επειδή τάιζε αδέσποτα σκυλιά στην περιοχή της Καρδίας στη Θεσσαλονίκη.

Διαβάστε την καταγγελία:

Θα ήθελα να αναφέρω ένα σκηνικό το οποίο συνέβη χθες το βράδυ στην Καρδία Θεσσαλονίκης. Ένας άντρας του οποίου δεν του αρμόζει σε καμία περίπτωση η λέξη "άντρας", περνούσε έξω από το σπίτι μου όπου η μητέρα μου έχει τοποθετήσει 2 μπολακια για τα αδέσποτα, ένα με φαγητό και ένα με νερό. Ήταν με το αυτοκίνητό του και αφού είδε τη μητέρα μου να γεμίζει τα μπολ, την απείλησε λέγοντας της ότι θα ρίξει φόλα στην ίδια και σε όλα τα σκυλιά της γειτονιάς. Όταν η μητέρα μου πήγε να υπερασπιστεί την ίδια και τα ζωάκια, αυτός είπε θα μιλάς καλύτερα μη βγω από το αυτοκίνητο και σε πλακώσω στο ξύλο, όπως και έγινε. Βγήκε από το αυτοκίνητο και χτύπησε τη μητέρα μου στο κεφάλι και στο πρόσωπο, την έριξε κάτω και την παρέσυρε στο δρόμο στην προσπάθεια της να αμυνθεί. Και όλα αυτά επειδή η μητέρα μου λατρεύει τα ζώα περισσότερο και από τους ανθρώπους, και από ότι φάνηκε δικαίως! Προχωρήσαμε φυσικά σε μήνυση προς το πρόσωπό του και σας υπόσχομαι πως αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει έτσι απλά. Τέτοιοι "άνθρωποι" είναι επικίνδυνοι όχι μόνο για τα ζωάκια που δεν ενοχλούν κανέναν, αλλά ακόμα και για όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους όπου τα αγαπούν και τα προστατεύουν. Κοινοποιήστε το και δώστε δύναμη και σε άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες συμπεριφορές, να μιλούν, να αντιδρούν και να υπερασπιζονται τόσο τα ζώα όσο και τον ίδιο τους τον εαυτό. Και εύχομαι σύντομα αυτός ο πλανήτης να αποκτήσει αληθινούς ανθρώπους και όχι πράγματα τα οποία έχουν 2 πόδια, ένα κουκούτσι για εγκέφαλο και δύναμη που τους κάνει "μάγκες" χτυπώντας γυναίκες και αθώα αδέσποτα. Σας ευχαριστώ!

Πηγή: seleo.gr