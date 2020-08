Οικονομία

Αυτοψία Βορίδη στην Εύβοια (εικόνες)

Οι διαπιστώσεις και οι δεσμεύσεις του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης προς τους πλημμυροπαθείς.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης σε συνέχεια της παρέμβασης του Υπουργείου υπέρ των αγροτών, το φυτικό και ζωικό κεφάλαιο των οποίων επλήγη από φυσικές καταστροφές, πραγματοποίησε την Τρίτη 25 Αυγούστου περιοδεία στις περιοχές της Εύβοιας που χτυπήθηκαν από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες.

Σκοπός της επίσκεψης του κ. Βορίδη στις πληγείσες περιοχές ήταν να διαπιστώσει το μέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί και να συνομιλήσει με αυτοδιοικητικούς και εκπροσώπους αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής στη βάση της καλύτερης και της ταχύτερης δυνατής επίλυσης των προβλημάτων που έχουν ανακύψει εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων.

Ο κ. Βορίδης συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα του ΥπΑΑΤ, Γιώργο Στρατάκο, τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο, τους τοπικούς βουλευτές Σίμο Κεδίκογλου και Θανάση Ζεμπίλη, τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό, τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, Γιώργο Κελαηδίτη, τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής, Δημήτρη Βουγδάνο, τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού, Ηλία Μπουρμά, τον Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Αθλητισμού, Κώστα Γαλάνη καθώς και τη Δήμαρχο Χαλκιδαίων, Έλενα Βάκα και τον Δήμαρχο Διρφύων - Μεσσαπίων, Γεώργιο Ψάθα, επισκέφθηκε πληγείσες αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες στην περιοχή του Βασιλικού, του Πισσώνα, της Αμφιθέας καθώς και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Τριάδας, «Νέα Γη».

Στη συνέχεια, ο Υπουργός συμμετείχε σε σύσκεψη στο Μέγαρο Π.Ε. Ευβοίας στη Χαλκίδα στην οποία, εκτός των προαναφερθέντων συμμετείχαν και ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας καθώς και εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων της περιοχής.

Ο κ. Βορίδης υπογράμμισε ότι απόλυτη προτεραιότητα του Υπουργείου είναι να αποκατασταθεί πλήρως η παραγωγική δραστηριότητα στον πρωτογενή τομέα και τόνισε ότι για τον λόγο αυτό έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι αποζημιωτικοί μηχανισμοί που διαθέτει το ΥπΑΑΤ (de minimis, ΠΣΕΑ, ΕΛΓΑ) προκειμένου, με την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, να πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η αποζημίωση των πληγέντων. Πρόσθεσε μάλιστα ότι θα υπάρξει και εξατομικευμένη διαδικασία για τις περιπτώσεις εκείνες που δεν καλύπτονται από τους υφιστάμενους αποζημιωτικούς μηχανισμούς.