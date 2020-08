Πολιτισμός

Το “στερνό αντίο” στον Γιάννη Πουλόπουλο

Ο σπουδαίος καλλιτέχνης “έφυγε” από ανακοπή το βράδυ της Κυριακής σε ηλικία 79 ετών.

Το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Πουλόπουλο είπαν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες στο κοιμητήριο της Κηφισιάς.

Η σύζυγός του Μπέτυ Πουλοπούλου και η κόρη του Άντα βρέθηκαν από νωρίς στο κοιμητήριο προκειμένου να τον αποχαιρετήσουν και να δεχθούν τα συλλυπητήρια στενών φίλων και συνεργατών του σπουδαίου ερμηνευτή.

Ο Γιάννης Πουλόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους ερμηνευτές του «Νέου Κύματος», άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών, το βράδυ της Κυριακής 23 Αυγούστου.

Κατέληξε στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου «Αττικόν», όπου νοσηλευόταν, έπειτα από σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.