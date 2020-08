Υγεία - Περιβάλλον

“Εντομοκτόνο προσφέρει προστασία κατά του κορονοϊού”

Τι υποστηρίζουν επιστήμονες του βρετανικού Εργαστηρίου Αμυντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Επιστήμονες των βρετανικών ενόπλων δυνάμεων ανακάλυψαν πως ένα προϊόν, το οποίο βρίσκεται σε εντομοαπωθητικά σκευάσματα, μπορεί να σκοτώσει το στέλεχος του κορονοϊού που προκαλεί την Covid-19, μετέδωσε σήμερα το Sky News.

Το εν λόγω προϊόν, το Citriodiol, ενδέχεται να προσφέρει ένα νέο στρώμα προστασίας κατά της Covid-19, σύμφωνα με επιστήμονες του βρετανικού Εργαστηρίου Αμυντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, τους οποίους επικαλείται το Sky News.