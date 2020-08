Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ιταλία: Νέα αύξηση σε θανάτους και κρούσματα - Προβλήματα στα σχολεία

Προβλήματα και με τα μέτρα ασφαλείας σε μέσα μαζικής μεταφοράς.

Μεγάλη αύξηση παρουσιάζει στην Ιταλία ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού, όπως και ο αριθμός των νεκρών. Το τελευταίο εικοσιτετράωρο διαγνώσθηκαν 1.367 νέα περιστατικά και 13 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους. Χθες, τα κρούσματα ήταν 878, με 4 νεκρούς.

Στο μεταξύ, οι ιταλικές περιφέρειες, σε σημερινή τους συνάντηση με την κυβέρνηση της Ρώμης, δεν υπέγραψαν νέο πρωτόκολλο για την τήρηση των αναγκαίων αποστάσεων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Η επιτροπή ειδημόνων που συμβουλεύει την κυβέρνηση Κόντε, θεωρεί ότι πρέπει να τηρείται τουλάχιστο ένα μέτρο απόσταση ανάμεσα στους επιβάτες. Οι περιφερειάρχες, όμως, απαντούν ότι με τον τρόπο αυτό, οι μισοί μαθητές δεν θα μπορούν να μπουν στο λεωφορείο ή στο μετρό, για να πάνε στο σχολείο.

Το ιταλικό υπουργείο παιδείας, δε, έχει ανακοινώσει ότι θα διανέμονται δωρεάν μάσκες σε μαθητές και καθηγητές, αλλά η περιφέρεια της Λιγουρίας, με πρωτεύουσα την Γένοβα, έκανε γνωστό ότι δεν θεωρείο ότι πρέπει να επιβληθεί η χρήση της μάσκας μέσα στις τάξεις.

Σύμφωνα με τον Τύπο, τέλος, τα πρώτα εθελοντικά τεστ δασκάλων, καθηγητών και διοικητικών που εργάζονται στην δημόσια εκπαίδευση, δείχνουν ότι τα κρούσματα κορονοϊού είναι πιο διαδεδομένα απ΄ότι περίμεναν οι ειδικοί. Κάτι που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 14 Σεπτεμβρίου.