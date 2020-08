Αθλητικά

O Μπαρτομέου θέλει άμεση συνάντηση με τον… “φευγάτο” Μέσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

“Φωτιές” άναψε στους Καταλανούς το... “τελεσίγραφο” του Αργεντινού σταρ.

Ο Γιόσεπ Μαρία Μπαρτομέου δεν θέλει να αφήσει άλλο το χρόνο να κυλήσει, καθώς το περιθώριο στενεύει, γι΄ αυτό και σκοπεύει να μιλήσει άμεσα με τον Λιονέλ Μέσι.

Η συζήτηση μεταξύ του προέδρου της Μπαρτσελόνα και του Αργεντινού άσου, ο οποίος χθες ανακοίνωσε την επιθυμία του να εγκαταλείψει την ομάδα ως ελεύθερος, θα μπορούσε ακόμη και να είναι πρόσωπο με πρόσωπο, αναφέρει το Catalunya Radio.

Όπως επισήμανε ο τεχνικός γραμματέας του καταλανικού συλλόγου, Ραμόν Πλάνες, η θέση της Μπαρτσελόνα είναι σαφής: ο Μέσι δεν είναι προς πώληση και υπολογίζεται 100% από τη νέα τεχνική ηγεσία.

Στα γραφεία του «Καμπ Νου» είναι πεπεισμένοι ότι το υφιστάμενο συμβόλαιο προστατεύει νόμιμα το σύλλογο και ότι η ρήτρα των 700 εκατομμυρίων ισχύει έως τις 30 Ιουνίου 2021.

Εν τω μεταξύ, μετά την «εκρηκτική» χθεσινή επικοινωνία με τον Λέο Μέσι, ένα άλλο burofax παραδόθηκε στα γραφεία της Μπαρτσελόνα, σαφώς λιγότερο ανεπιθύμητο κι απειλητικό.

Σύμφωνα με τον Cadena Ser, αποστολέας είναι ο πρώην προπονητής Κίκε Σετιέν, ο οποίος ζήτησε να λάβει επίσημη ειδοποίηση για την απόλυσή του προκειμένου να ξεκινήσει τη διαδικασία για την εύρεση νέας ομάδας.

Ο σύλλογος απάντησε στον Σετιέν ότι έλαβε το burofax ως δεδομένο και ότι θα προσπαθήσει να επιλύσει αυτήν την κατάσταση «εγκαίρως και κατάλληλα».