Πολιτική

Βελόπουλος για ΑΟΖ: Κάνετε εκπτώσεις στην κυριαρχία της χώρας

"Υψώνετε φοβική σημαία απέναντι στην Τουρκία", τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Αλλιώς φανταζόμουν πριν από δεκατέσσερα χρόνια αυτή την ημέρα. Την φανταζόμουν μέρα χαράς, μέρα γιορτής, γιατί η χώρα μας άσκησε επιτέλους το δικαίωμά της να οριοθετήσει και να ανακηρύξει ΑΟΖ. Δυστυχώς, αισθάνομαι θλίψη, γιατί δεν περίμενα ποτέ η ΝΔ να υποπέσει σε ένα τέτοιο εθνικό ολίσθημα, κάνοντας μερική οριοθέτηση ΑΟΖ. "Μερική επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια προς δυσμάς. Μερικώς και αυτό", συνέχισε και πρόσθεσε:

"Καταλαβαίνετε τι κάνετε; Ανοίγετε μια κερκόπορτα. Ανακηρύσσετε ΑΟΖ στην δύση αλλά στο Αιγαίο δεν κάνετε τίποτα γιατί φοβάστε. Υψώνετε φοβική σημαία απέναντι στην Τουρκία".

Συνεχίζοντας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ζήτησε από τον πρωθυπουργό "να πει αν ισχύει το δημοσίευμα του γερμανικού σπήγκελ, που λέει ότι δεσμεύτηκε στον κ. Μάας ότι δεν θα ζητηθεί η επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία, ακυρώνοντας τον κ. Δένδια ο οποίος, προς τιμήν του, έκανε έναν αγώνα για να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία. Δεν άκουσα τον πρωθυπουργό να το διαψεύδει και περιμένω από τον κ. Πέτσα να το κάνει και θα περιμένω την Κυριακή στο Συμβούλιο της ΕΕ να δω τι θα ζητήσει η Ελλάδα", ανέφερε.

Συνεχίζοντας ο κ. Βελόπουλος, άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση την οποία κατηγόρησε ότι έχει μπλοκάρει κατά το παρελθόν σημαντικές ευκαιρίες για την χώρα, αλλά και ότι "έχει ξεκινήσει μέσω διαδικτύου έναν ολομέτωπο αγώνα κατά των κομμάτων που διαφωνούν με την εξυπηρέτηση των τουρκικών συμφερόντων και της τουρκικής προπαγάνδας". όπως υποστήριξε.

"Γνωρίζετε τον κ. Γιάννη Μπασιά; Είναι ο πρόεδρος της εταιρείας διαχείρισης υδρογονανθράκων. Ο κ. Μπασιάς τον Αύγουστο του 2019 ζήτησε να γίνει διαγωνισμός σε πέντε θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης όπου υπήρχαν πιθανολογούμενα κοιτάσματα. Η απάντηση όμως του υπουργού κ. Χατζηδάκη ήταν αρνητική. Τα ίδια ακριβώς είπε για το θέμα αυτό και ο κ. Κωνοφάγος", είπε και πρόσθεσε:

"Ακούω από τη ΝΔ να υιοθετούν την τουρκική επιχειρηματολογία ότι το Καστελλόριζο είναι μακριά. Ακόμα και η ΠτΔ είπε για το Αγαθονήσι ότι είναι μακριά! Λέτε ό,τι θέλετε", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άσκησε επίσης κριτική στο ΠΑΣΟΚ, για τις επιλογές που έκανε ως κυβέρνηση στο θέμα της οριοθέτησης της κυπριακής ΑΟΖ.

"Το 2003, με υπουργό Εξωτερικών τον Γιώργο Παπανδρέου, η Κύπρος ζήτησε από την Ελλάδα να κάνουμε κοινή ΑΟΖ. Υπάρχει μάλιστα η δήλωση του Κύπριου υπουργού του κ. Ρολάνδη. Ο κ. Ρολάνδης λοιπόν είχε προτείνει στην Ελλάδα το 2003 και είχε συμφωνήσει με την Αίγυπτο η Κύπρος, να οριστεί γραμμή ΑΟΖ που θα εφάπτετο της Ελληνικής και θα περιελάμβανε το Καστελλόριζο. Όμως ο κ. Παπανδρέου ζήτησε τότε από τον κ. Ρολάνδη να μετατοπίσει ανατολικότερα την ΑΟΖ της Κύπρου για να μην συμπεριληφθεί το Καστελλόριζο. Έθεσε δηλ. το Καστελλόριζο εκτός ΑΟΖ", είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και συνέχισε:

"Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα μεγάλη ιδέα. Ένα όραμα. Για να ακολουθήσουν όλοι οι Έλληνες με οποιονδήποτε ηγέτη. Οι μεγάλες ιδέες όμως γεννιούνται από μεγάλους άνδρες, που δεν κάνουν εκπτώσεις στην κυριαρχία της χώρας. Και τώρα με τις συμφωνίες που υπογράψατε δεν μεγαλώνετε την Ελλάδα, την μικραίνετε" είπε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και τόνισε:

"Γιατί δεν κάνετε μια συμμαχία με την Γαλλία, τα συμφέροντα της οποίας συμπλέουν με τα δικά μας; Γιατί να μην πάρουμε οπλικά συστήματα από την Γαλλία", διερωτήθηκε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης και τόνισε:

"Η Κύπρος δίνει βάσεις στην Γαλλία και κάνει και μια συμφωνία στρατιωτικής στήριξης. Εμείς δίνουμε στους Αμερικανούς και δεν παίρνουμε τίποτα σε αντάλλαγμα. Η Ιταλία δίνει στους Τούρκους ελικόπτερα, η Γερμανία δίνει λέοπαρντ και ντρόουνς. Και περιμένετε εσείς από αυτούς να μας σώσουν; Μόνοι είμαστε. Γιατί να επενδύσουμε στο διεθνές δίκαιο που δεν υπάρχει; Αν υπήρχε θα έπρεπε οι Τούρκοι να είχαν φύγει από την Κύπρο από το 1974".

"Πρέπει να αποκτήσουμε το στρατηγικό δόγμα Κονδύλη, ο οποίος είχε πει ότι για να πετύχουμε την αποτροπή πρέπει να έχουμε δυνατότητα στρατηγικής κρούσης ή ισοδύναμου αποτελέσματος", υπογράμμισε ο κ. Βελόπουλος.

"Και θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας", είπε καταλήγοντας ο κ. Βελόπουλος και πρόσθεσε:

"Πρέπει να πω ότι εδώ η κυβέρνηση τα πάει καλά, θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος. Πρέπει όμως και οι κανόνες εμπλοκής και απεμπλοκής να δοθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις για να ξέρουν πως θα αντιδράσουν. Το έθνος στηρίζεται αυτή τη στιγμή σε τρεις πυλώνες, έχουμε τρεις πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η χώρα, τον στρατό, το ναυτικό και την αεροπορία, πυλώνες που όταν αφέθηκαν ελεύθερες να δουλέψουν δεν μας πρόδωσαν ποτέ. Αν θες να γίνεις μια μεγάλη χώρα πρέπει να έχεις μεγάλες ιδέες, έλεγε ένας πολύ μεγάλος Έλλην ο Κονδύλης. Κύριε πρωθυπουργέ και τα Διαπόντια νησιά, οι Στροφάδες, το Καστελλόριζο είναι Ελλάδα. Μην ακρωτηριάζετε την Ελλάδα. Μην μείνετε στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός που ακρωτηρίασε την Ελλάδα".