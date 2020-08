Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Σύψας: θα υπάρξει αύξηση μεταδοτικότητας με το άνοιγμα των σχολείων (βίντεο)

Ο Καθ. Λοιμωξιολογίας καλεί τους νέους που γυρίζουν απο διακοπές να φορούν παντού μάσκα. Τι λέει για τους μαθητές, την μάσκα και τον αριθμό των παιδιών στις τάξεις.