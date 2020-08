Πολιτική

Βερολίνο: “περίπλοκο πρόβλημα” η ανατολική Μεσόγειος - Απαιτείται ηρεμία και διάλογος

Της Μαρίας Αρώνη, ανταποκρίτριας του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες

Την ανάγκη να δημιουργηθεί «χώρος για διαπραγματεύσεις» στο θέμα της Ανατολικής Μεσογείου, επισήμανε η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας, Άνεγκρετ Κραμπ Καρενμπάουερ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, λίγο μετά το άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Βερολίνο.

Η Γερμανίδα Υπουργός Άμυνας τόνισε ότι η διαμάχη στην Ανατολική Μεσόγειο είναι ένα «περίπλοκο ζήτημα», το οποίο δεν μπορεί να επιλυθεί εν μία νυκτί, αλλά χρειάζεται «στρατηγική υπομονή». «Γι’ αυτό και η Ομοσπονδιακή μας κυβέρνηση εργάζεται μέσα σε διαφορετικούς διαύλους προκειμένου να βρεθεί λύση», πρόσθεσε.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι οι ομόλογοί της από την Ελλάδα και την Κύπρο επισήμαναν την «πολύ τεταμένη και δύσκολη κατάσταση» που επικρατεί στην Ανατολική Μεσόγειο και συζητήθηκε η ανησυχητική πιθανότητα ενός ακούσιου επεισοδίου που θα οδηγούσε σε κλιμάκωση της κατάστασης. Η Α. Καρενμπάουερ είπε ότι «πρέπει να δημιουργηθεί χώρος για διαπραγματεύσεις» και τόνισε: "Συμφωνήσαμε ότι για να δημιουργηθεί χώρος για διαπραγματεύσεις πρέπει να υπάρξει αποκλιμάκωση της κατάστασης". Πρόσθεσε πως πρέπει να βρεθεί ένα σημείο εκκίνησης για να «εισέλθουμε και πάλι σε πολιτικές συζητήσεις και διαπραγματεύσεις» και να υπάρξει μια «δίκαιη συμφωνία με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη». Είπε πως αυτό θα είναι μια «σύνθετη διαδικασία». Πρόσθεσε, τέλος, ότι οι ναυτικοί ελιγμοί που πραγματοποιήθηκαν σήμερα, σίγουρα δεν είναι χρήσιμοι.

Από την πλευρά του, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, ξεκαθάρισε ότι στο αυριανό άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών που θα γίνει στο Βερολίνο, θα παρουσιάσει ένα «ευρύ φάσμα επιλογών», ως απάντηση στην τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

«Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο μου ζήτησε να παρουσιάσω επιλογές. Επιλογές σημαίνει α, β, γ,... Σκοπός δεν είναι να αποφασίσουμε τί είδους κυρώσεις θα επιβάλουμε, διότι αυτό είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζοζέπ Μπορελ, ο οποίος στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θα εξετάσουμε κυρώσεις όχι όσον αφορά την Τουρκία αλλά τη Λευκορωσία. Εκεί πάμε ένα βήμα παραπέρα από την παρουσίαση επιλογών. Στοχεύουμε συγκεκριμένα πρόσωπα που θα τους επιβληθούν κυρώσεις, τα οποία είναι υπεύθυνα σε διαφορετικό βαθμό για όσα συμβαίνουν στη Λευκορωσία».

Παναγιωτόπουλος: επιζήμια και μη αποδεκτή η πολιτική του ΝΑΤΟ για ίσες αποστάσεις

Νωρίτερα, η Υπ. Άμυνας της Γερμανίας ειχε συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογο της. Αμέσως μετά, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος δήλωσε: «Είχα την ευκαιρία σήμερα, κατά την Άτυπη Σύνοδο του Συμβουλίου των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενημερώσω εκτενώς τους ομολόγους μου αλλά και τον Γ.Γ. ΝΑΤΟ κ. Γενς Στόλτενμπεργκ, και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, κ. Ζαν-Πιερ Λακρουά, για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.

Κατέστησα σαφές ότι η Ελλάδα, με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο, υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα και επεσήμανα ότι η επιθετική και παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας σε συνδυασμό με την παρουσία μεγάλου αριθμού ναυτικών μονάδων στην περιοχή, αυξάνει τον κίνδυνο ατυχήματος και οδηγεί σε περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης.

Υπογράμμισα ότι δεν μπορεί να υπάρξει διάλογος με την Τουρκία όσο τα τουρκικά πλοία ευρίσκονται στην περιοχή.

Εξήγησα ότι οι απειλές και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας που στρέφονται εναντίον των κυριαρχικών δικαιωμάτων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ίδιας της Ευρώπης και την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου είχα χωριστές συναντήσεις με τη Γερμανίδα ομόλογό μου Αννεγκρέτ Κραμπ Καρεμπάουμ την οποία ενημέρωσα αναλυτικά για την τουρκική προκλητικότητα καθώς και με τον Γ.Γ ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ τον οποίο τόνισα ότι η πολιτική ίσων αποστάσεων του ΝΑΤΟ είναι επιζήμια για τη χώρα μας αλλά και για τη συνοχή της Συμμαχίας και συνεπώς δεν είναι αποδεκτή».