Κορονοϊός: μαζική αναβολή γάμων, λόγω μέτρων και… αστυνομικών! (βίντεο)

O περιορισμός του αριθμού των καλεσμένων στην εκκλησία και οι αυστηροί έλεγχοι για αποφυγή συνωστισμού στα γαμήλια τραπέζια, οδηγούν τα ζευγάρια σε… ακύρωση σχεδίων για τους γάμους των 500 έως και 1.000 καλεσμένων!.