Βαρουφάκης: Καταψηφίζουμε τις συμφωνίες με Αίγυπτο και Ιταλία

Τακτικισμοί άνευ στρατηγικού σχεδιασμού οι συμφωνίες, υποστήριξε ο Γιάνης Βαρουφάκης.

Από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής ο Γιάνης Βαρουφάκης κατέστησε σαφές ότι το ΜέΡΑ25 καταψηφίζει τις συμφωνίες της Ελλάδας με την Αίγυπτο και την Ιταλία για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, «γιατί η τακτική της κυβέρνησης νομοτελειακά φέρνει διμερή διάλογο που θα οδηγήσει στην βέβαιη συνθηκολόγηση, είτε μετά από θερμό επεισόδιο, είτε χωρίς θερμό επεισόδιο».

Αναπτύσσοντας την επιχειρηματολογία του, ο κ. Βαρουφάκης αναρωτήθηκε «κατά πόσον οι διμερείς συμφωνίες με Ιταλία και Αίγυπτο συμφέρουν την χώρα στη σημερινή συγκυρία -το κατά πόσον εντάσσονται σε μια συνολική στρατηγική, αντί να αποτελούν τακτικισμούς που, άνευ στρατηγικού σχεδιασμού, οδηγούν νομοτελειακά σε αυτογκόλ».

Ο κ. Βαρουφάκης κατέθεσε και σειρά προτάσεων προς τα υπόλοιπα κόμματα για την αντιμετώπιση της κρίσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως εξήγησε, δεδομένου ότι η πολυμερής διαπραγμάτευση είναι αναπόφευκτη, έχει μεγάλη σημασία να στοχεύσουμε από την αρχή στην πολυμερή διαπραγμάτευση - αντί να καταλήξουμε σε αυτή μετά από διμερείς διαπραγματεύσεις.

Ειδικότερα, το ΜέΡΑ25 προτείνει:

Η ελληνική κυβέρνηση να συγκαλέσει στην Αθήνα Διεθνή Περιφερειακή Διάσκεψη όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου.

Μοναδικό θέμα συζήτησης η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδων σε όλη την Αν. Μεσόγειο.

Μοναδικός στόχος η σύγκληση σε κοινή καταγραφή των διαφωνιών ώστε να καταλήξουμε σε πολλαπλές, κοινώς συμφωνημένες, διμερείς οριοθετήσεις με δυνατότητα κοινής προσφυγής στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης με το αίτημα της συνεκδίκασης από κοινού, και κατά ζεύγη, των όποιων διαφορών.

Παράλληλα, το ΜέΡΑ25 καλεί κυβέρνηση και αξιωματική αντιπολίτευση:

Να ορίσουν επί χαρτών (όπως κάνει η Τουρκία, και όχι αφηρημένα ή σε γλώσσα νομική) ποιες θεωρούν ότι πρέπει να είναι οι μέγιστες διεκδικήσεις της Ελλάδας

Να δηλώσουν ευθαρσώς τί θεωρούν casusbelli -δηλαδή τι πρέπει να κάνουν, και που ακριβώς, οι τουρκικές δυνάμεις πριν ο πρωθυπουργός διατάξει τις ένοπλες μας δυνάμεις να χτυπήσουν πρώτες.

Όπως είπε ο γραμματέας του ΜέΡΑ25, χωρίς σαφώς προσδιορισμένες κόκκινες γραμμές διαπραγμάτευση είτε δεν γίνεται είτε οδηγεί στην συνθηκολόγηση του «ναι σε όλα». Πρόσθεσε ότι η Διεθνής Περιφερειακή Διάσκεψη όλων των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου:

αποκλείει τους επιδιαιτητές

ελαχιστοποιεί τις εντάσεις

επιτρέπει τον διαχωρισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας από τις υπόλοιπες ελληνοτουρκικές διαφορές (περιορίζοντας τη δυνατότητα της 'Αγκυρας να θέτει προβοκατόρικα διμερή θέματα)

αναγκάζει την 'Αγκυρα είτε να αυτο-απομονωθεί (αρνούμενη να προσέλθει επειδή δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία) είτε να αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο γραμματέας του ΜέΡΑ25 κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει εγκλωβιστεί σε μια επικίνδυνη διγλωσσία -έναν διπλό κυβερνητικό λόγο. Άλλα λέτε στο εξωτερικό, είπε, άλλα στον ελληνικό λαό. Επίσης, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι του θυμίζει τον Αλέξη Τσίπρα του 2015, λίγο πριν το δημοψήφισμα, καθώς όπως είπε, «ενώ είχε ήδη δεσμευτεί να συνθηκολογήσει, να υπογράψει, αλλά είχε ένα μεγάλο πρόβλημα: τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ κι ένα μεγάλο μέρος του λαού που δεν επιθυμούσε την συνθηκολόγηση. Έτσι κι εσείς σήμερα. Έχετε δεσμευτεί απέναντι στο Βερολίνο, αλλά έχετε κι εσείς ένα μεγάλο πρόβλημα: τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας κι ένα μεγάλο μέρος του λαού που δεν δέχεται τις δεσμεύσεις σας».

Ο κ. Βαρουφάκης απέρριψε το σκεπτικό ότι με την κύρωση των συμφωνιών η κυβέρνηση θα ενισχύσει τη θέση της έναντι της Τουρκίας, τονίζοντας ότι θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Και αυτό γιατί, είπε ο κ. Βαρουφάκης, τίποτα δεν ενισχύει περισσότερο την Άγκυρα από μια ακολουθία διμερών διαπραγματεύσεων με την Ελλάδα.

Ο κ. Βαρουφάκης εκτίμησε ότι η κυβέρνηση σύρεται σε διμερή διαπραγμάτευση «με επιδιαιτητή την κυρία Μέρκελ -και στο βάθος, σε περίπτωση εκτροπής, τον αμερικανικό παράγοντα-» και προσέθεσε ότι ο πρωθυπουργός έχει ήδη συμφωνήσει σ' έναν τέτοιο διάλογο με ατζέντα που θα υπαγορεύσει το Βερολίνο μετά από αγαστή συνεργασία με την Άγκυρα.

Η πολυμερής διάσκεψη μόνη λύση

Τη θέση του για την σύγκληση πολυμερούς διάσκεψης με όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου επανέλαβε ο Γιάνης Βαρουφάκης στη δευτερολογία του. Απαντώντας στον πρωθυπουργό που δήλωσε ότι η Τουρκία δεν προσέρχεται σε τέτοια διάσκεψη γιατί δεν αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία, ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι ήδη ανέφερε στην πρωτολογία του, ότι στην περίπτωση αυτή η Τουρκία είτε θα αυτοαπομονωθεί είτε θα αναγνωρίσει την Κυπριακή Δημοκρατία. Θα υπάρξει μεγάλο κόστος για τον Ερντογάν, προσέθεσε ο κ. Βαρουφάκης, αν αρνηθεί ενώ θα μειωθούν οι πιέσεις προς την Ελλάδα από τις μεγάλες χώρες.

Απαντώντας και στη δεύτερη επισήμανση του πρωθυπουργού ότι αν συνέφερε την Τουρκία η συμφωνία με την Αίγυπτο δεν θα αντιδρούσε τόσο έντονα, ο κ. Βαρουφάκης είπε ότι είναι εντελώς προσχηματική η στάση της Άγκυρας. Για να εξηγήσει μάλιστα τη στάση της Τουρκίας επικαλέστηκε μια αμερικανική παροιμία ότι «ποτέ να μην διακόπτεις τον αντίπαλό σου όταν αυτοϋπονομεύεται».