Τηλεφώνημα Τραμπ σε Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά

Τι συζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ με τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε απόψε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον κ. Tραμπ για το ενδιαφέρον του και για την επικοινωνία η οποία έγινε ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη το Συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Ο Πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα των αποσταθεροποιητικών ενεργειών της Τουρκίας, που βάζουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και δοκιμάζουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα σταματήσει άμεσα τις προκλητικές της ενέργειες.