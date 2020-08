Αθλητικά

“Μισή άνοδος” για τον Απόλλωνα Σμύρνης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ομάδα του Μπάμπη Τεννέ έφυγε με το “διπλό” από την Ξάνθη.

Το πρώτο βήμα για την άνοδό του στην Super League, για τη νέα σεζόν, έκανε απόψε στα Πηγάδια απέναντι στην Ξάνθη ο Απόλλων Σμύρνης. Το σύνολο του Μπάμπη Τεννέ επικράτησε επί των «ακριτών», στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη διαδικασία των μπαράζ με 1-0.

Το γκολ που καθόρισε την έκβαση του ματς πέτυχε, με πέναλτι, στο 67’ λεπτό ο Μπεντινέλι. Η Ξάνθη τελείωσε το ματς με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Χασάνογλου. Το δεύτερο μπαράζ για τις δύο ομάδες είναι ορισμένο για τις 29/8, στη Ριζούπολη.

Ο Απόλλωνας είχε την υπεροχή στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, με την Ξάνθη να κινείται περισσότερο αμυντικά, επιδιώκοντας να διαφυλάξει την εστία της. Οι φιλοξενούμενοι απείλησαν αρχικά στο 3’ με τον Πατράλη, αλλά ο Μπέντο λειτούργησε σωτήρια για τους «ακρίτες».

Συνέχισαν να είναι δραστήριοι και στην πορεία φτάνοντας κοντά στο γκολ στις καθυστερήσεις, με διπλή ευκαιρία. Ο Κολ, αρχικά, δεν μπόρεσε να κινήσει τον Μπέντο και το σουτ του Μπεντινέλι, ακολούθως, σταμάτησε σε σώματα.

Στο 52’ ο Ιωαννίδης σημάδεψε, με κεφαλιά, το δοκάρι και στο 67’ ο Μπεντινέλι μετέτρεψε σε γκολ το πέναλτι που κέρδισε ο Ιωαννίδης.

Οι συνθέσεις:

ΞΑΝΘΗ (Νίκος Καραγεωργίου): Μπέντο, Τενεκές, Φασίδης, Θυμιάνης (86' Αδαμίδης), Λεωντσάκος, Ισσακίδης, Κοτόπουλος (74' Κωτόπουλος), Τσιτσεκίδης (86' Παπαδόπουλος), Τσιλιγγίρης (59' Τσιπούρας), Χασάνογλου, Φάκης.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Μπάμπης Τεννές): Αναγνωστόπουλος, Λαγός, Μπεντινέλι (88' Καραγκούνης), Βάρκας, Ρώσσης, Τσαμπούρης, Πατράλης, Βιτλής, Μπλάζιτς, Κολ, Ιωαννίδης.