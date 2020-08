Κόσμος

Έφηβος πυροβόλησε και σκότωσε διαδηλωτές στο Ουισκόνσιν

Η παραλίμνια πόλη συγκλονίζεται από ταραχές αφότου η αστυνομία πυροβόλησε και τραυμάτισε τον 29χρονο Αφροαμερικανό Τζέικομπ Μπλέικ.

Ένας έφηβος που ταυτοποιήθηκε ως ο Κάιλ Ριτενχάουζ συνελήφθη σήμερα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, σύμφωνα με δικαστικούς αξιωματούχους, καθώς φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο ανθρώπους, τραυματίζοντας έναν ακόμη κατά τη διάρκεια των βίαιων διαδηλώσεων στην πόλη Κενόσα του Ουισκόνσιν.

Χθες, η τρίτη νύχτα των βίαιων επεισοδίων σημαδεύτηκαν από πυροβολισμούς.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν μέσα στους δρόμους της Κενόσα ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. Σε άλλα βίντεο διακρίνει κανείς τραυματίες στο έδαφος.

Οι πυροβολισμοί ξέσπασαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Στο ένα βίντεο φαίνονται πολλοί άνθρωποι να κυνηγούν έναν άνδρα που τρέχει στον δρόμο κρατώντας ένα τουφέκι, καθώς πιστεύουν πως είχε πυροβολήσει έναν άλλο. Ένας από τους διώκτες του φαίνεται να τον κλωτσάει με φόρα αφού αυτός πέφτει στο έδαφος και ένας άλλος προσπαθεί να αρπάξει το όπλο του. Φαίνεται να πυροβολείται από μικρή απόσταση και να πέφτει στο έδαφος.

'Αλλο βίντεο δείχνει έναν άνδρα που μοιάζει να έχει πυροβοληθεί στο κεφάλι και άνθρωποι να προσπαθούν να τον περιθάλψουν, ενώ ένα άλλο δείχνει έναν άνδρα που φέρει σοβαρό τραύμα στο χέρι.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα πως αξιωματούχοι στο Ουισκόνσιν αποδέχθηκαν τη συνδρομή ομοσπονδιακών δυνάμεων επιβολής του νόμου για την «αποκατάσταση του νόμου και της τάξης».

Ο 17χρονος Ριτενχάουζ συνελήφθη στο Ιλινόι και κατηγορείται για εκ προθέσεως ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, δήλωσε αξιωματούχος του δικαστηρίου του Λέικ Σίτι.