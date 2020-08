Κοινωνία

ΚΕΔΕ: Κανένα παιδί χωρίς μάσκα σε σχολείο

Τι αναφέρει η Κεντρική Ένωση Δήμων για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς και την χορήγηση μασκών, εν όψει του ανοίγματος των σχολείων.

Σε ανακοινωση που εξέδωσε την Τετάρτη η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας αναφέρεται ότι "η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της Κυβέρνησης κι αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας σε πρωτόγνωρα και πολύ ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα, το δύσκολο έργο της διαγωνιστικής διαδικασίας και της σύναψης σύμβασης για την προμήθεια και στη συνέχεια τη διανομή μασκών σε όλα τα σχολεία, όλων των δήμων της χώρας".

"Καλούμαστε σε λιγότερο από 10 μέρες να υλοποιήσουμε μια διαδικασία που όταν υλοποιείται από τις υπηρεσίες του Κεντρικού Κράτους, χρειάζονται από τρεις ως έξι μήνες. Αναλάβαμε με υπευθυνότητα να φέρουμε εις πέρας με απόλυτη διαφάνεια μια διαδικασία που δεν ανήκει στις τυπικές μας αρμοδιότητες, γιατί βάζουμε πάνω από όλα την προστασία της υγείας των μαθητών και των εκπαιδευτικών των σχολείων των τοπικών μας κοινωνιών", αναφέρει η Ένωση.

Όπως τονίζεται, "η Αυτοδιοίκηση στα δύσκολα βγαίνει μπροστά και δεν κρύβεται. Εμείς από την πλευρά μας έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες ώστε κανένας Δήμος, όσο απομακρυσμένος κι αν είναι, κανένα παιδί και εκπαιδευτικός να μη μείνει χωρίς μάσκα προστασίας στο σχολείο του. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή τους είναι η κατάλληλη συνεργασία με όλα τα εμπλεκόμενα Υπουργεία προκειμένου να ξεπεραστούν οι όποιες γραφειοκρατικές δυσκολίες".

"Επισημαίνουμε ότι είναι υπαρκτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν καθυστερήσεις που μπορεί να προκύψουν κατά τον έλεγχο των προσφορών, είτε τυχόν ενστάσεις από ενδιαφερόμενους , οι οποίες δεν μπορεί να αποκλειστούν, καθώς προβλέπονται από τις σχετικές διαδικασίες που διέπουν τους δημόσιους διαγωνισμούς και φυσικά αυτό δεν μπορεί να είναι ευθύνη της ΚΕΔΕ", καταλήγει η ανακοίνωση.