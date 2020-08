Κόσμος

Ισραήλ: η Τουρκία έδωσε διαβατήρια σε μέλη της Χαμάς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ευθείες βολές κατά του Ερντογάν απο τα Ιεροσόλυμα για "στήριξη τρομοκρατών".

Η Τουρκία έδωσε διαβατήρια σε 12 μέλη της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Ισραηλινός διπλωμάτης, κάνοντας λόγο για "ένα διόλου φιλικό βήμα" όπως χαρακτήρισε την κίνηση αυτή, το οποίο η κυβέρνησή του θα θέσει σε Τούρκους αξιωματούχους.

Μερικές ημέρες μετά τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου με ηγετικά στελέχη της Χαμάς που επισκέπτονταν την Τουρκία, ο επιτετραμμένος του Ισραήλ Ρόι Γκιλάντ δήλωσε ότι η χώρα του είχε πει ήδη πέρυσι στην Τουρκία ότι η Χαμάς πραγματοποιεί "δραστηριότητα που σχετίζεται με την τρομοκρατία" στην Κωνσταντινούπολη αλλά η Τουρκία δεν έλαβε μέτρα.

Οι δύο χώρες είχαν μια πικρή διαμάχη τα τελευταία χρόνια, παρά τους ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς, απελαύνοντας πρεσβευτές το 2018. Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν έχει καταδικάσει επανειλημμένα την ισραηλινή κατοχή της Δυτικής Όχθης καθώς και τη μεταχείριση που επιφυλάσσει το Ισραήλ στους Παλαιστίνιους.

Ο Γκιλάντ δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει αποδείξεις ότι η Τουρκία χορήγησε διαβατήρια και ταυτότητες σε μέλη της Χαμάς, της παλαιστινιακής οργάνωσης που ελέγχει τη Γάζα και θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση από τις ΗΠΑ, το Ισραήλ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

"Μερικοί βρίσκονται στη διαδικασία, μερικοί έλαβαν τα έγγραφα αλλά μιλάμε για περίπου μια δωδεκάδα. "Έχουμε ήδη ένα έγγραφο, αντίγραφο του οποίου θα παρουσιάσουμε στην κυβέρνηση. Κρίνοντας από την τελευταία εμπειρία που είχαμε παρουσιάζοντας ένα χαρτοφυλάκιο καλά θεμελιωμένο στην κυβέρνηση... και μη λαμβάνοντας καμιά απάντηση, πρέπει να πω ότι δεν τρέφω πολλές ελπίδες ότι κάτι θα γίνει αυτή τη φορά", δήλωσε..

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για να σχολιάσει.?