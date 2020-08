Οικονομία

ΕΕ: Υπέβαλε παραίτηση ο Επίτροπος Φιλ Χόγκαν για ένα... δείπνο!

Ποιους περιορισμούς κατηγορείται ότι παραβίασε ο Επίτροπος Εμπορίου.

Την παραίτησή του από τη θέση του Επιτρόπου Εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε το βράδυ ο Φιλ Χόγκαν, μετά τις σε βάρος του κατηγορίες για παραβίαση των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας του κορονοϊού στην Ιρλανδία, όταν παρευρέθηκε σε επίσημο δείπνο.

"Είχε γίνει ολοένα και πιο ξεκάθαρο ότι η διαμάχη σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Ιρλανδία μετατρεπόταν σε περισπασμό από την εργασία μου ως Επίτροπος της ΕΕ και θα υπονόμευε τη δουλειά μου τους επόμενους κρίσιμους μήνες", δήλωσε ο Χόγκαν σε ανακοίνωσή του.

"Ναι, παραιτείται", δήλωσε νωρίτερα ένας εκπρόσωπός του στο Γαλλικό Πρακτορείο, που αρνήθηκε ότι ο παραιτηθείς Επίτροπος παραβίασε εν γνώσει του τις υγειονομικές οδηγίες της χώρας του.

Η συγγνώμη του Φιλ Χόγκαν

«Είναι σημαντικό να δηλώσω ότι δεν παραβίασα κανένα νόμο» αναφέρει ο Φιλ Χόγκαν στη δήλωσή του λίγο μετά την υποβολή της παραιτήσής του από τη θέση του Επιτρόπου Εμπορίου της ΕΕ. Ειδικότερα, ο κ. Χόγκαν επισημαίνει ότι: «Απόψε υπέβαλα την παραίτησή μου ως Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ στην Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν.

Γινόταν όλο και πιο ξεκάθαρο ότι η διαμάχη σχετικά με την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Ιρλανδία αποσπούσε την προσοχή από το έργο μου ως Επιτρόπου της ΕΕ και θα υπονόμευε τη δουλειά μου τους επόμενους μήνες.

Λυπάμαι βαθιά που το ταξίδι μου στην Ιρλανδία - τη χώρα για την οποία ήμουν τόσο υπερήφανος να εκπροσωπώ ως δημόσιος υπάλληλος για το μεγαλύτερο μέρος της ενήλικης ζωής μου - προκάλεσε τέτοια ανησυχία και αναστάτωση. Πάντα προσπαθούσα να ακολουθήσω όλους τους σχετικούς κανονισμούς COVID-19 στην Ιρλανδία και κατάλαβα ότι ακολούθησα όλες τις σχετικές Οδηγίες για τη δημόσια υγεία, ιδίως μετά την επιβεβαίωση του αρνητικού τεστ για τον COVID-19. Επαναλαμβάνω την ειλικρινή συγγνώμη μου προς τον ιρλανδικό λαό για τα λάθη που έκανα κατά την επίσκεψή μου. Ο ιρλανδικός λαός έχει καταβάλει απίστευτες προσπάθειες για τον περιορισμό του κορονοϊού και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να υποστηρίζει εσάς και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για να νικήσει αυτήν την τρομερή πανδημία.

Επιτρέψτε μου να πω από την καρδιά ότι εκτιμώ πλήρως και αναγνωρίζω την πρόκληση που παρουσιάζει η πανδημία COVID-19 στην κοινωνία μας και στην παγκόσμια οικονομία. Ως Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, ήμουν στην πρώτη γραμμή της αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση.

Αναγνωρίζω και εκτιμώ τον καταστροφικό αντίκτυπο του COVID-19 σε ανθρώπους και οικογένειες και καταλαβαίνω πλήρως την αίσθηση του πόνου και του θυμού τους όταν αισθάνονται ότι αυτοί που βρίσκονται στη δημόσια υπηρεσία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που αναμένονταν από αυτά.. Είναι σημαντικό να δηλώσω ότι δεν παραβίασα κανένα νόμο. Ως δημόσιος εκπρόσωπος θα έπρεπε να είμαι πιο αυστηρός στην τήρηση των οδηγιών Covid.

Ήταν η τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως Ευρωπαίος Επίτροπος, πρώτα στη Γεωργία και την Αγροτική Ανάπτυξη και μετά στο Εμπόριο. Πιστεύω ότι το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το κορυφαίο επίτευγμα της κοινής ηπείρου μας: μια δύναμη για ειρήνη και ευημερία όπως αυτή που ποτέ δεν έχει δει ο κόσμος. Πιστεύω επίσης ότι το πεπρωμένο της Ιρλανδίας είναι βαθιά ευρωπαϊκό και ότι το μικρό, υπερήφανο, ανοιχτό έθνος μας θα συνεχίσει να διαδραματίζει έναν εμπνευσμένο και προληπτικό ρόλο στην καρδιά της ΕΕ.

Παραμένω πεπεισμένος ότι σε μια εποχή που η παγκόσμια οικονομία αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και αναταραχές, η σημασία της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη παραμένει πρωταρχική. Ήταν η προτεραιότητά μου ως Επίτροπου Εμπορίου της ΕΕ να ενισχύσω αυτόν τον παγκόσμιο ηγετικό ρόλο στο εμπόριο και να ενισχύσω την ικανότητα της Ευρώπης να προστατευθεί από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές. Η ΕΕ πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο του πολυμερούς συστήματος ανοιχτού, δίκαιου και βασισμένου σε κανόνες εμπορίου και να συνεχίσει να επιδιώκει μια θετική μεταρρυθμιστική ατζέντα.

Το Brexit αποτελεί επίσης μια σημαντική πρόκληση για την ΕΕ και ιδιαίτερα για την Ιρλανδία, για την οποία έχω εμπλακεί κεντρικά από την αρχή. Ελπίζω ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ, με την Ιρλανδία μπροστά και το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούν να ξεπεράσουν τις διαφορές τους και να συνεργαστούν για να επιτύχουν μια δίκαιη, αμοιβαία επωφελή και βιώσιμη εμπορική συμφωνία. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις της ΕΕ και του ΗΒ δεν αξίζουν τίποτα λιγότερο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Πρόεδρο Φον Ντερ Λάιεν, τους συναδέλφους μου Επιτρόπους, τα μέλη του Συμβουλίου και τους ευρωβουλευτές για την υποστήριξη και την ενθάρρυνσή τους από τη στιγμή του διορισμού μου ως Επιτρόπος Εμπορίου της ΕΕ. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω το Υπουργικό Συμβούλιο, την ομάδα και την οικογένειά μου για την υποστήριξή τους».