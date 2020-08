Αθλητικά

Western & Southern Open: Αναστολή των αγώνων για τον Τζέικομπ Μπλέικ

Αντιδρούν κι άλλοι αθλητές στην αστυνομική βία στις ΗΠΑ, το τελευταίο θύμα της οποίας ήταν ο αφροαμερικανός.

Οι αγώνες του τουρνουά τένις στο Western & Southern Open, οι οποίοι παίζονται στη Νέα Υόρκη λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, θα ανασταλούν σήμερα σε διαμαρτυρία ενάντια στην αστυνομική βία, την ανισότητα και τις φυλετικές διακρίσεις, όπως δήλωσαν οι διοργανωτές.

Αιτία το περιστατικό στο Ουισκόνσιν, όπου ο Τζέικομπ Μπλέικ δέχθηκε πισώπλατα επτά σφαίρες από έναν αστυνομικό, την Κυριακή.

«Ως άθλημα, το τένις παίρνει συλλογικά τη στάση ενάντια στη φυλετική ανισότητα και την κοινωνική αδικία που για άλλη μια φορά υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφεραν οι διοργανωτές σε δήλωσή τους.

Το τουρνουά, στο τουρνουά στο οποίο συνεχίζει στα ημιτελικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς, αλλά όχι και η Μαρία Σάκκαρη που αποκλείστηκε από την Κόντα θα συνεχιστεί αύριο Παρασκευή.

Αποχώρησε διαμαρτυρόμενη η Οσάκα

Η Ναόμι Οσάκα δήλωσε ότι αποχωρεί από τους ημιτελικούς του τουρνουά τένις Western & Southern Open σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις φυλετικές διακρίσεις.

Η Οζάκα, της οποίας η μητέρα είναι από την Ιαπωνία και ο πατέρας από την Αϊτής, ανέφερε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Πριν από αθλήτρια, είμαι μαύρη γυναίκα.»

Η απόφασή της έρχονται ως συνέχεια στις διαμαρτυρίες για την αστυνομική βία και το περιστατικό στο Ουισκόνσιν, όπου ο Τζέικομπ Μπλέικ δέχθηκε πισώπλατα επτά σφαίρες από έναν αστυνομικό, την Κυριακή. Να σημειωθεί ότι η 22χρονη Γιαπωνέζα στα προημιτελικά νίκησε (4-6, 6-1, 7-5) την Εσθονή Ανέτ Κονταβέιτ.