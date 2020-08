Αθλητικά

Αποκλεισμός της Σάκκαρη από το τουρνουά της Νέας Υόρκης

Μέχρι τα προημιτελικά του Western & Southern Open έφτασε η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, μετά το θρίαμβό της επί της Σερένα Γουίλιαμς.

Η Μαρία Σάκκαρη, μία ημέρα μετά τον θρίαμβό της απέναντι στην Σερένα Γουίλιαμς, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γιοχάνα Κόντα, γνώρισε την ήττα με 6-4, 6-3 και αποκλείστηκε στα προημιτελικά του Western & Southern Open της Νέας Υόρκης.

Η ήττα για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια από την Βρετανίδα, Νο 15 του ταμπλό της παγκόσμιας κατάταξης, έφτασε μετά από μια ώρα και 33 λεπτά αγώνα.

Στα ημιτελικά, η Κόντα θα αντιμετωπίσει την Βικτόρια Αζαρένκα, η οποία κέρδισε με 7-6(9), 6-2 την Ονς Τζαμπέρ.