Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: Προκρίθηκε με…ένα σετ

Εγκατέλειψε τον αγώνα ο αντίπαλός του και ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε την πρόκριση.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς εξασφάλισε συμμετοχή στα ημιτελικά του Western & Southern Open, αφού ο αντίπαλός τους στους «8» του τουρνουά της Νέας Υόρκης, Ράιλι Οπέλκα, εγκατέλειψε εξαιτίας προβλήματος στο δεξί του γόνατο.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε στο πρώτο σετ, ενώ ο Αμερικανός ήταν μπροστά στο σκορ με 6-5, αλλά ωστόσο, οι ενοχλήσεις στο γόνατο δεν του επέτρεψαν να συνεχίσει.

Στον ημιτελικό, πέμπτος Masters για τον Έλληνα πρωταθλητή, θα αναμετρηθεί με τον Μίλος Ράονιτς, που νίκησε με 6-6,7-6,7-5 τον Φίλιπ Κραίνοβιτς.