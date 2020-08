Life

“Πυρά” στην Μελάνια για τον Κήπο των Ρόδων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σωρεία αντιδράσεων στον επανασχεδιασμό του περίφημου κήπου του Λευκού Οίκου από την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ.

Ομοβροντία επικρίσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον επανασχεδιασμό από τη Μελάνια Τραμπ του Κήπου των Ρόδων στον Λευκό Οίκο. Κάποιοι, μάλιστα, έφτασαν στο σημείο να συγκρίνουν την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ με τη Μαρία Αντουανέτα. Και άλλοι χαρακτήρισαν «θλιβερό» και «αδιάφορο γκαζόν» το ντιζάιν της Μελάνια (το οποίο υλοποιήθηκε με τα αρχιτεκτονικά γραφεία τοπίου Perry Guillot και Oehme, van Sweden & Associates).

Η Πρώτη Κυρία επανασχεδίασε τον Κήπο των Ρόδων ώστε να είναι, ως επί το πλείστον, ένας συνδυασμός πράσινων θάμνων και λευκών και παστέλ λουλουδιών. Αφαιρέθηκαν οι κερασιές και οι πολύχρωμες τουλίπες από τον κήπο, ο οποίος είχε δημιουργηθεί το 1962 από την Τζάκι Κένεντι.

«Συνήθως, θεωρώ ότι το γούστο της Μελάνια είναι αψεγάδιαστο -αλλά το να αφαιρείς για οποιονδήποτε λόγο τον κήπο των ρόδων της Jackie O (σ.σ. έτσι αποκαλούσαν την Τζάκι μετά τον γάμο της με τον Ωνάση) και όλα τα όμορφα λουλούδια και το χρώμα το βρίσκω πραγματικά θλιβερό, να μην το πω ότι δεν πλησιάζει καν την ομορφιά του» τουίταρε η Μέγκαν Μακέιν, κόρη του εκλιπόντος γερουσιαστή Τζον Μακέιν. «Δεν σημαίνει ότι πρέπει να αλλάζουμε όλα τα του παρελθόντος».

«Έκοψαν τα δέντρα; Και έκαναν το όλο πράγμα να μοιάζει με αδιάφορο γκαζόν;» διερωτήθηκε ο πολιτικός αναλυτής Μπιλ Κρίστολ.

Ο αρθρογράφος στους Τάιμς της Ν. Υόρκης Τσαρλς Μ. Μπλόου συνέκρινε τη Μελάνια με τη βασίλισσα της Γαλλίας του 18ου αιώνα Μαρία Αντουανέτα, της οποίας τα υπερβολικά έξοδα συνέβαλαν στην οικονομική κρίση που οδήγησε στη Γαλλική Επανάσταση. «Αν αυτό δεν είναι μια κίνηση Μαρίας Αντουανέτας τότε δεν ξέρω τι είναι» τουίταρε. «Ποιος νοιάζεται για έναν επανασχεδιασμένο κήπο ρόδων όταν είμαστε εν μέσω πανδημίας, 175.000 και περισσότεροι είναι νεκροί και εκατομμύρια έχουν χάσει τη δουλειά τους;»

Άλλοι εστίασαν στην απόφαση της Μελάνια να επικαλύψουν με τσιμέντο μέρος του κήπου. «They paved paradise and put up a parking lot (στρώσαν με τσιμέντο τον παράδεισο και φτιάξανε ένα πάρκινγκ)» τουίταρε ο αρθρογράφος στην Philadelphia Inquirer Γουίλ Μπαντς, παραθέτοντας από το τραγούδι της Τζόνι Μίτσελ «Big Yellow Taxi».

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο επανασχεδιασμός της Μελάνια Τραμπ είχε στόχο να «αποκαταστήσει και να βελτιώσει τον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου». Και η Πρώτη Κυρία υπογράμμισε ότι κάποιες από τις αλλαγές έγιναν για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα στον κήπο: «Αυτές οι βελτιώσεις κάνουν τον κήπο απολύτως προσβάσιμο σε όλους τους Αμερικανούς, συμπεριλαμβανομένων και των ΑμΕΑ».