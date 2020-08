Πολιτική

Κουμουτσάκος στον ΑΝΤ1: Διαφορετικά τα γεωπολιτικά δεδομένα σε σχέση με το 2018 (βίντεο)

Η απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Μετανάστευσης στον Αλέξη Τσίπρα σχετικά με δήλωση του το 2018 για τη αγιαλίτιδα ζώνη. Τι είπε για την επικοινωνία Τραμπ - Μητσοτάκη και το επεισόδιο στην Χάλκη.

Ο Γιώργος Κουμουτσάκος μέσω του ΑΝΤ1, μιλώντας στην εκπομπή "Καλοκαίρι Μαζί", απάντησε στις αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στην Βουλή σε δηλώσεις που είχε κάνει το 2018 για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης, ως τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ.

Όπως είπε ο κ. Κουμουτσάκος "σήμερα η Μεσόγειος βρίσκεται ένα στάδιο πριν την ανάφλεξή της, ενώ το 2018 δεν υπήρχε η καταπαραβίαση του διεθνούς δικαίου και βιασμού της γεωγραφίας, συμφωνί Τουρκίας – Λιβύης".

Επίσης, όπως τόνισε ο κ. Κουμουτσάκος "τότε δεν υπήρχαν οι συμφωνίες της Ελλάδας με Αίγυπτο και Ιταλία" υπογραμμίζοντας ότι "τώρα είναι διαφορετικά τα γεωπολιτικά δεδομένα σε σχέση με το 2018".



Χαρακτήρισε κρίσιμη και δύσκολη την απόφαση που πήρε ο πρωθυπουργός, σημειώνοντας πως "στο παρελθόν τα δεδομένα δεν ευνοούσαν μια τέτοια κίνηση, τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει, τόνισε".



Απαντώντας σε ερώτηση για το ενδεχόμενο επέκτασης των 12 μιλίων στο Αιγαίο, ο αναπληρωτής υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε πως αυτό θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις.



Σχολιάζοντας την επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά και τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν, ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε πως "είναι δηλωτικό της κρισιμότητας της κατάστασης στην ανατολική Μεσόγειο".

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Τούρκος Πρόεδρος είναι μη προβλέψιμος, αφού όπως είπε «μετριέται με την ιστορία και τον Κεμάλ».

Ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε ότι είναι "εθνική προτεραιότητα η κυβέρνηση να είναι έτοιμη για όλα τα ενδεχόμενα με την Τουρκία".

Τέλος σχολιάζοντας το επεισόδιο στην Χάλκη με την τουρκική ακταιωρό κατά την διάρκεια επιχείρησης διάσωσης μεταναστών από το Λιμενικό ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε ότι "η Ελλάδα έκανε την δουλειά με κίνδυνο γιατί τύφλωσαν το ελικόπτερο", και τόνισε ότι "η Ελλάδα σώζει ζωές, ενώ δεχόμαστε την μεγάλη πρόκληση με τις μαζικές ροές από την Τουρκία".