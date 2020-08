Πολιτική

Κόνσολας στον ΑΝΤ1: Τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα στον Τουρισμό (βίντεο)

Ο υφυπουργός Τουρισμού για τη φετινή «χαμένη» σεζόν, αλλά και τους στόχους για την επόμενη.

«Φέτος ξεκινήσαμε από το μηδέν», σημείωσε ο υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλοκαίρι Μαζί» για τη φετινή σεζόν στον Τουρισμό.

Ο υφυπουργός Τουρισμού εκτιμά ότι, «τα πρωτόκολλα τηρήθηκαν» στον κλάδο και χαρακτήρισε ως «παλιό όνειρο» το μέγεθος των 33 εκατομμυρίων τουριστών, που ήρθαν πέρυσι στη χώρα μας.

«Δεν γίναμε Βαρκελώνη», είπε αναφερόμενος στους στόχους που μέχρι στιγμής έχουν αποδώσει από τη φετινή σεζόν και επικαλούμενος τα στοιχεία είπε ότι, από την 1η Ιουλίου και μέχρι σήμερα, έχουν έρθει στην Ελλάδα 2.600.000 επισκέπτες από το εξωτερικό, κάτι που σε έσοδα «μεταφράζεται» σε 3,5 δισ. ευρώ.

«Είναι κατάκτηση όλων των Ελλήνων ότι δεν υπάρχει άδεια πόλη στη χώρα μας», σημείωσε σχετικά.

Σχετικά με το κατά πόσο η αύξηση των κρουσμάτων στην Ελλάδα σχετίζεται με τους τουρίστες από το εξωτερικό, ο υφυπουργός σημείωσε ότι μόλις το 1% των τεστ που έγιναν στις πύλες εισόδου της χώρας βρέθηκαν θετικά.

«Δεν είναι και τόσο σημαντικό το θέμα του εξωτερικού προβλήματος. Μεγαλύτερο ήταν το πρόβλημα των Ελλήνων που μπαινόβγαιναν», διευκρίνισε ο καθηγητής Σκουτέλης, σε παρέμβασή του στην ίδια εκπομπή.

Όσο αφορά στο θέμα της επανόδου του Τουρισμού, ο Μάνος Κόνσολας είπε πως, «οι εκτιμήσεις του υπουργείου Τουρισμού είναι ότι σε τρία χρόνια θα έχει σβήσει το θέμα του κορονοϊού» και τόνισε πως «υπάρχει σχέδιο από την κυβέρνηση για την επόμενη μέρα»

«Αν σταματήσει ο ιός, είμαστε έτοιμοι να γίνουμε πρωταθλητές», κατέληξε ο υφυπουργός Τουρισμού.