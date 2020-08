Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ξεπέρασαν τους 250 οι θάνατοι στην Ελλάδα

Ακόμη δύο ασθενείς, έχασαν την ζωή τους από επιπλοκές της νόσου.

Ακόμα δύο ασθενείς κατέληξαν λόγω επιπλοκών του κορονοΪού. Μία 83χρονη που νοσηλευόταν στο ΑΧΕΠΑ και ένας 91χρονος στο Παπανικολάου, είναι τα δύο τελευταί θύματα της πανδημίας στη χώρας μας, που πλέον μετρά 251 νεκρούς.

Σύμφωνα με τις χθεσινές ανακοινώσεις του ΕΟΔΥ, ο αριθμός των νέων κρουσμάτων του προηγούμενου 24ώρου ήταν 293, αριθμός ρεκόρ για τα μέχρι τώρα δεδομένα της Ελλάδας.

Ειδικότερα,ο ΕΟΔΥ ενημέρωσε ότι, από τα 293 νέα κρούσματα, τα 22 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 9280, εκ των οποίων το 55.5% άνδρες.

1943 (21.0%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 4179 (45.1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

33 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 67 ετών. 10 (30.3%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 42.4% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 145 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.