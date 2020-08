Κοινωνία

Ο Διγαλάκης στον ΑΝΤ1 για την καραντίνα και τα μέτρα για τον κορονοϊό στα Πανεπιστήμια (βίντεο)

Πως θα πραγματοποιηθεί η εξεταστική Σεπτεμβρίου στα Πανεπιστήμια. Τι είπε για την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα σχολεία. Πότε θα ανακοινωθούν οι βάσεις.

«Ύπουλο ιό» χαρακτήρισε τον κορονοϊό, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί», ο Υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης ο οποίος παραμείνει σε καραντίνα, αφού μέλος της οικογένειας του βρέθηκε θετικό στο νέο κορονοϊό.

Όταν βρέθηκε το άτομο του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος θετικό στον ιό, αν και δεν είχε κανένα σύμπτωμα, όλη η οικογένεια προχώρησε σε ανάλογα τεστ, τα οποία είχαν αρνητικά αποτέλεσμα.



Όπως είπε ο κ. Διαγαλάκης όλοι πρέπει να τηρούν τα μέτρα και πάντα πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες των ειδικών.



Μιλώντας για τις εξετάσεις στα Πανεπιστήμια είπε ότι σε κάποια έχουν ήδη ξεκινήσει και θα πραγματοποιηθούν με τα μέτρα που είχαν παρθεί τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Όπως εξήγησε οι εξετάσεις γίνονται ή με εξ αποστάσεως εξέταση ή με φυσική παρουσία αλλά με υποχρεωτική χρήση μάσκας, από φοιτητές και καθηγητές.



Σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων επανέλαβε ότι οι τελικές αποφάσεις θα παρθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ανάλογα και με την εισήγηση των ειδικών, ενώ επισήμανε την υποχρεωτική χρήση μάσκας από μαθητές στα σχολεία.



«Στις σημερινές συνθήκες δεν νοείται ένα παιδί στο σχολείο ή ένας φοιτητής στο πανεπιστήμιο να μην φορά μάσκα», υπογράμμισε, ενώ ανέφερε τέλος, ότι η ανακοίνωση των βάσεων θα γίνει τις επόμενες ημέρες.