Κοινωνία

Έγκλημα στο Πέραμα: Βρέθηκε καμένο το αυτοκίνητο του θύματος

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση της δολοφονίας του ηλικιωμένου.

(εικόνα αρχείου)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για την υπόθεση της δολοφονίας του 81χρονου στο Πέραμα, τον οποίο βρήκε η Πυροσβεστική κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς στο σπίτι του. Το όχημα του θύματος εντοπίστηκε καμένο στο Σχιστό.

Από την πρώτη στιγμή φαινόταν ότι ο θάνατος του ηλικιωμένου άντρα οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, καθώς οι πυροσβέστες είδαν ότι η φωτιά είχε προκληθεί από δύο διαφορετικά σημεία στο σπίτι.

Στη συνέχεια, η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι το θύμα είχε χάσει τη ζωή του από τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο.