Katy Perry- Orlando Bloom: “Ήρθε” το πρώτο τους παιδί

Γεννήθηκε ο καρπός του έρωτα του διάσημου ζευγαριού. Το «καλοσώρισμά» τους στο νέο μέλος της οικογένειάς τους.

Τη γέννηση του πρώτου τους παιδιού ανακοίνωσαν η Κέιτι Πέρι και ο Ορλάντο Μπλουμ, που φαίνεται να πλέουν σε πελάγη ευτυχίας.

Η ανακοίνωση της χαρμόσυνης είδησης έγινε από τον επίσημο λογαριασμό της UNICEF στο Instagram, αφού και οι δυο είναι Πρέσβεις Καλής Θελήσεως.

«Καλώς ήλθες στον κόσμο, Daisy Dove Bloom! Έχουμε την τιμή να της χαρά μας μαζί με τους Πρέσβεις Καλής Θελήσεως, την Katy Perry και τον Orlando Bloom», ανέφερε η UNICEF στο σχόλιο που συνοδεύει την ασπρόμαυρη φωτογραφία του χεριού του βρέφους, που κρατούν οι γονείς του.

Το ίδιο το ζευγάρι σημειώνει στη συνέχεια της ανάρτησης: «Πλημμυρίζουμε από αγάπη και ευγνωμοσύνη από την ασφαλή και υγιή άφιξη της κόρης μας. Αλλά ξέρουμε ότι είμαστε οι τυχεροί και δεν μπορούν όλοι να έχουν μια εμπειρία γέννας τόσο ήρεμη όσο η δική μας. Κοινότητες σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έλλειψη εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και κάθε έντεκα δευτερόλεπτα μια έγκυος γυναίκα ή ένα νεογέννητο πεθαίνει. Δεδομένου ότι με τον COVID-19 κινδυνεύουν πολύ περισσότερες νεογέννητες ζωές λόγω της αυξημένης έλλειψης πρόσβασης σε νερό, σαπούνι, εμβόλια και φάρμακα που προλαμβάνουν ασθένειες. Ως γονείς πλέον, αυτό σπάει τις καρδιές μας και θα είμαστε στο πλευρό των γονιών που αγωνίζονται περισσότερο από ποτέ. Γνωρίζουμε ότι η UNICEF είναι εκεί, επιτόπου, κάνει ό, τι χρειάζεται για να βεβαιωθεί ότι κάθε έγκυος έχει πρόσβαση σε εκπαιδευμένο επαγγελματία υγείας και πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη. Για τον εορτασμό της άφιξης της κόρη μας, έχουμε δημιουργήσει μια σελίδα δωρεάς για να γιορτάσουμε την άφιξη της DDB. Υποστηρίζοντάς της, υποστηρίζετε ένα ασφαλές ξεκίνημα στη ζωή και επαναπροσδιορίζετε τις αξίες σας για έναν υγιέστερο κόσμο για κάθε παιδί. Ελπίζουμε ότι η καρδιά σας μπορεί να ανθίσει με γενναιοδωρία».

Ο Ορλάντο Μπλουμ γίνεται για δεύτερη φορά πατέρας, αφού έχει έναν γιο από τον πρώτο του γάμο με την Μιράντα Κέρ, τον 9χρονο Φλιν Κρίστοφερ.