“Άγριες Μέλισσες”: Επιστρέφουν στον ΑΝΤ1 σε νέα ώρα!

Η ώρα μηδέν για τις αδελφές Σταμίρη έφτασε! Ήρθε η στιγμή να πληρώσουν για τον θάνατο του Σέργιου;

Συγκίνησαν με τη δυνατή πλοκή τους, συζητήθηκαν για τις καταιγιστικές εξελίξεις τους, απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές για τις καθηλωτικές ερμηνείες και την κινηματογραφική αισθητική τους.

Οι «Άγριες Μέλισσες», η Νο 1 σειρά της περσινής χρονιάς, έρχονται στον ΑΝΤ1 για να γράψουν τη συνέχεια της ιστορίας τους και να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις.

Ποιος θα πληρώσει τις αμαρτίες του παρελθόντος; Πόσα πρόσωπα έχει η αλήθεια; Μπορεί να φέρει την πραγματική τιμωρία; Και είναι αρκετή για να επουλώσει τις πληγές που έχουν ανοίξει;

Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 22:00, σε νέα ώρα, το Διαφάνι ανοίγει και πάλι τις πόρτες των σπιτιών του και οι ήρωές του ξετυλίγουν τη ζωή και τον μύθο τους…

Μια συνταρακτική αποκάλυψη, μια ομολογία, μια απόπειρα δολοφονίας και μια αυτοθυσία, οδηγούν σε χιονοστιβάδα συνταρακτικών αποκαλύψεων και γεγονότων που θα αφήσουν βαθιά σημαδεμένους όλους τους ήρωες.

Μια νέα ζωή ξεκινά για την Ελένη, την Ασημίνα και τη Δρόσω. Για πρώτη φορά, όμως, θα ακολουθήσουν διαφορετικούς δρόμους γεμάτους αγκάθια, σαν να πληρώνουν, με διαφορετικό τρόπο η καθεμιά, το έγκλημα του παρελθόντος. Ένα παιδί έχει αλλάξει χέρια, αφήνοντας μεγάλες πληγές. Ένας μοιραίος έρωτας δεν έχει βρει το λιμάνι του. Ο κύκλος αίματος που άνοιξε με τον θάνατο του πατέρα τους, δεν έχει κλείσει. Η δικαιοσύνη δεν έχει ακόμα αποδοθεί...

Οι τρεις αδελφές θα καταφέρουν να βρεθούν και πάλι μαζί ενωμένες, αφήνοντας πίσω τον εφιάλτη που έζησαν;

Οι «Άγριες Μέλισσες», η σειρά που έφερε και πάλι την ελληνική Μυθοπλασία σε πρώτο πλάνο, θα ξετυλίγει τις ιστορίες της, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 22:00

