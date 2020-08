Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Έρευνα ΑΠΘ: Έως 2000 κρούσματα ανά ημέρα τον Δεκέμβριο

Για εκτόξευση στον αριθμό των κρουσμάτων τους επόμενους μήνες, αν δεν ληφθούν μέτρα προειδοποιεί το ΑΠΘ.

Για εκτόξευση στον αριθμό των κρουσμάτων κορoνοϊού τους επόμενους μήνες, αν δεν ληφθούν μέτρα προειδοποιεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιεί σχετική έρευνα.

Η έρευνα του ΑΠΘ παρουσιάστηκε από τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένη Σαρηγιάννη, ο οποίος μιλώντας στο MEGA είπε ότι οι αριθμοί της έρευνας για τα κρούσματα κορoνοϊού τους επόμενους μήνες προκύπτουν με βάσει τα υπάρχοντα περιοριστικά μέτρα.

Σύμφωνα με την έρευνα τα ημερήσια κρούσματα τον Οκτώβριο θα κυμαίνονται μεταξύ 200-260, τον Νοέμβριο θα αυξηθούν στα 410, ενώ τον Δεκέμβριο θα είναι 2.000!

Ο κ. Σαρηγιάννης, εξήγησε πάντως ότι τα δεδομένα της έρευνας μπορούν να μεταβληθούν, εφόσον ληφθούν νέα μέτρα και υπάρξει κατάλληλη προετοιμασία.

Τόνισε πως τα βασικά μέτρα για την ανάσχεση του κορονοϊού είναι η χρήση μάσκας, η κοινωνική απόσταση και η τήρηση της υγιεινής, λέγοντας πως φρένο στον ιό βάζουν και μέτρα όπως η τηλεργασία, που πρέπει να ενταθεί.

