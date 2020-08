Κόσμος

Η Μόσχα ξεκινά έρευνα για την νοσηλεία του Ναβάλνι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ναβάλνι βρίσκεται σε τεχνητό κώμα σε νοσοκομείο του Βερολίνου, όπου μεταφέρθηκε αεροπορικώς αφού κατέρρευσε στη διάρκεια πτήσης.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι αρχίζει έρευνα για τη νοσηλεία του επικριτή του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι, για τον οποίο οι σύμμαχοί του υποπτεύονται πως δηλητηριάσθηκε, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο Ναβάλνι βρίσκεται σε τεχνητό κώμα σε νοσοκομείο του Βερολίνου, όπου μεταφέρθηκε αεροπορικώς το Σάββατο αφού κατέρρευσε στη διάρκεια πτήσης.

Το γερμανικό νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται ανακοινωσε πως οι πρώτες ιατρικές εξετάσεις δείχνουν δηλητηρίαση, αν και ρώσοι γιατροί που περιέθαλψαν τον Ναβάλνι σε νοσοκομείο στη Σιβηρία έχουν αμφισβητήσει αυτή τη διάγνωση.

Οι ρώσοι ερευνητές άρχισαν «προκαταρκτικές εξετάσεις που συνδέονται με τη νοσηλεία του Αλεξέι Ναβάλνι στις 20 Αυγούστου στο Ομσκ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο κλάδος του ρωσικού υπουργείου Εσωτερικών που είναι αρμόδιος για τη Σιβηρία, προσθέτοντας πως επιθεώρησε τους χώρους από τους οποίους πέρασε ο επικριτής του Κρεμλίνου και κατέσχεσε «περισσότερα από 100 αντικείμενα που μπορεί να έχουν αποδεικτική αξία».

Λίγο νωρίτερα σήμερα ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Ιβ Λεντριάν είχε εκφράσει τη λύπη του για το γεγονός ότι η Ρωσία δεν «παίζει το χαρτί της διαφάνειας» μετά τις υποψίες για δηλητηρίαση του Ναβάλνι.

«Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ρωσία δεν παίζει το χαρτί της διαφάνειας. Είναι προς το συμφέρον της και το λέμε», δήλωσε ο Λεντριάν στον ραδιοσταθμό RTL.

«Αν έπαιρναν την πρωτοβουλία της διαφάνειας, αυτό θα τους πιστωνόταν», υπογράμμισε επίσης ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας.