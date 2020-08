Πολιτική

Πέτσας: Δέσμευση Μπορέλ για κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, αν συνεχίσει την παραβατικότητα

Τι είπε για την επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο των ΗΠΑ και για τις δύο συμφωνίες που κυρώνονται σήμερα.

Με αναφορά στο τηλεφώνημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ξεκίνησε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας. Όπως είπε «στη συζήτηση που είχαν, ο πρωθυπουργός έθεσε στον Αμερικανό πρόεδρο το ζήτημα των αποσταθεροποιητικών ενεργειών της Τουρκίας που βάζουν σε κίνδυνο την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή και δοκιμάζουν τη συνοχή του ΝΑΤΟ».

Πρόσθεσε, επίσης, πως ο πρωθυπουργός τόνισε παράλληλα «ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση υπό την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα σταματήσει άμεσα τις προκλητικές της ενέργειες».

Όπως είπε ο κ. Πέτσας, «σήμερα μετά την αναίτια καθυστέρηση που προκάλεσε η ανεκδιήγητη απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να προκαλέσει ονομαστική ψηφοφορία την ώρα που δηλώνει «παρών» η Βουλή των Ελλήνων κυρώνει τις συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών με την Ιταλία και την Αίγυπτο. Σας ενημερώνω ότι δύο βουλευτές της ΚΟ της ΝΔ οι κ.κ. Γιαννάκης και Διγαλάκης, θα απουσιάσουν από την ονομαστική ψηφοφορία. Ο κ. Γιαννάκης προληπτικά για λόγους υγείας και ο κ. Διγαλάκης επειδή βρίσκεται σε καραντίνα».

«Οι δύο συμφωνίες που κυρώνονται σήμερα εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο»

«Οι δύο συμφωνίες που κυρώνονται σήμερα εδράζονται στο Διεθνές Δίκαιο, αναγνωρίζουν ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα στα νησιά μας και διεμβολίζουν τις παράνομες τουρκικές ενέργειες στην περιοχή. Η συμφωνία με την Αίγυπτο ήταν αναμφίβολα επείγουσα καθώς, όπως επεσήμανε, ο πρωθυπουργός εξελίσσεται στην περιοχή η παράνομη επιχείρηση της Τουρκίας να συναλλαγεί με δυνάμεις της Λιβύης σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων άλλων χωρών. Και η συμφωνία αυτή επιβεβαιώνει την ακυρότητα του παράνομου μνημονίου Τουρκίας - Λιβύης» ανέφερε ο κυβερνητικό εκπρόσωπος Στ. Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Σημείωσε ακόμη «την πρόθεση της κυβέρνησης να καταθέσει άμεσα νομοσχέδιο, με το οποίο η Ελλάδα θα επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη από τα έξι στα δώδεκα ναυτικά μίλια στις δυτικές ακτές της και τα νησιά του Ιονίου μέχρι και το ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου»

Και επισήμανε: «Πρόκειται για την άσκηση ενός αδιαμφισβήτητου κυριαρχικού δικαιώματός μας κατοχυρωμένου στο άρθρο 3 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της Θάλασσας. Ένα δικαίωμα που όπως τόνισε ο πρωθυπουργός η χώρας μας επιφυλάσσεται να ασκήσει μελλοντικά και σε άλλες θαλάσσιες περιοχές όποτε κρίνει η ίδια».

Κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, αν συνεχίσει την παραβατικότητα, έχει δεσμευθεί να ανακοινώσει ο Ζοζέπ Μπορέλ

«Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στο Βερολίνο άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου των Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Στη συνεδρίαση αυτή ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής Ζοζέπ Μπορέλ, θα παρουσιάσει - όπως έχει δεσμευτεί - κατάλογο κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, στην περίπτωση που συνεχίσει την παραβατικότητα και την προκλητικότητα που αναπτύσσει», επεσήμανε ο κ. Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Όπως τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών, βασικές αρχές του ευρωπαϊκού κεκτημένου είναι ο σεβασμός στο Κράτος Δικαίου και στους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Και το κεκτημένο αυτό δεν μπορεί ούτε να θυσιάζεται, ούτε να μετριέται με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση, αποφασιστική υπεράσπιση απέναντι στις δυνάμεις του αυταρχισμού, της παρανομίας και της αυθαιρεσίας».

Αυξημένη επαγρύπνηση για την αντιμετώπιση του κορονοϊού- Σημαντική πρόκληση το άνοιγμα των σχολείων

Στις εξελίξεις της πανδημίας αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Στην προηγούμενη έκθεση προόδου του Παρατηρητηρίου για τον κορονοϊό - που αφορούσε το διάστημα 5 έως 20 Αυγούστου - αναφερόταν ότι ο δείκτης «Rt εκτιμάται ότι βρίσκεται σε τιμή πάνω από τη μονάδα». Στην Έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα και αφορά το διάστημα 20-26 Αυγούστου, γίνεται εκτίμηση ότι το Rt έχει εμφανίσει μικρή πτώση στο 0,85. Σημειώνεται ότι, επιδημιολογικά, μια συγκράτηση του δείκτη Rt κάτω από το 1 ισοδυναμεί με περιορισμό της επιδημίας, καθότι κάθε νέο κρούσμα δεν μπορεί να μεταδώσει τον ιό σε πάνω από μία επαφή. Επίσης, στη σημερινή Έκθεση καταγράφεται ότι το πλήθος των ασθενών στις ΜΕΘ αυξήθηκε σε 31 από 23,4» ανέφερε ο κ. Πέτσας.

Πρόσθεσε πως «παρά την αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα στη χώρα μας, σύμφωνα με τα διεθνή στοιχεία, η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει καλύτερη εικόνα από τις περισσότερες άλλες χώρες. Στον δείκτη θανάτων λόγω κορονοϊού, ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους, βρίσκεται στην 113η θέση παγκοσμίως με 23 θανάτους ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους, όταν ο μέσος όρος παγκοσμίως είναι 105,7 θάνατοι αντιστοίχως».

Ωστόσο, υπογράμμισε πως «ο μεγάλος αριθμός ημερησίων κρουσμάτων και η διατήρηση του Rt κοντά στη μονάδα, συνεχίζουν να απαιτούν αυξημένη επαγρύπνηση. Ο ιός είναι ανάμεσά μας και είναι χρέος όλων να τηρούμε σχολαστικά τις συστάσεις των ειδικών. Ταυτόχρονα, αυξάνουμε συνεχώς τον αριθμό των τεστ που διενεργούμε, προκειμένου να εντοπίζουμε έγκαιρα νέα κρούσματα και να περιχαρακώνουμε εστίες διασποράς στην κοινότητα.

Συγκεκριμένα, μεσοσταθμικά, μέχρι σήμερα, τον Αύγουστο διενεργούνται 18.740 τεστ ανά ημέρα. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με το αυξημένο πλήθος δειγματοληπτικών ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας, όσο και με στοχευμένους ελέγχους σε διάφορες περιοχές της επικράτειας. Σύμφωνα με τα διαγνωστικά τεστ, ποσοστό 10% - 15% των κρουσμάτων είναι εισαγόμενα. Τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται διάσπαρτα ανά την Ελλάδα, με μια μεγαλύτερη συγκέντρωσή στα δυο μεγάλα αστικά κέντρα. Επιπρόσθετα, έχουν παρατηρηθεί μεμονωμένες συρροές σε συγκεκριμένες περιοχές, για τις οποίες λήφθηκαν τοπικά, περιοριστικά, μέτρα.

Το αμέσως επόμενο διάστημα συνιστά σημαντική πρόκληση το άνοιγμα των σχολείων όλων των βαθμίδων, με ασφάλεια για τα παιδιά, τους γονείς τους, τους εκπαιδευτικούς αλλά και ολόκληρη τη κοινωνία.

Η προετοιμασία και τα μέτρα που λαμβάνονται στηρίζονται στην ανάλυση όλων των επιδημιολογικών δεδομένων, την πρακτική που ακολουθείται στη συντριπτική πλειοψηφία των χωρών του κόσμου, την εμπειρία μας από το άνοιγμα των σχολείων την άνοιξη και βέβαια τις εισηγήσεις της Επιτροπής των λοιμωξιολόγων».

Ο κ. Πέτσας τόνισε πως «βασική διαφορά σε σχέση με την άνοιξη σηματοδοτεί η απόφαση για τη χρήση μάσκας. Και η απόφαση αυτή είναι επιστημονική, όχι πολιτική. Με τη σωστή χρήση της στο σχολείο προστατεύονται όχι μόνο οι μαθητές, αλλά και οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς, τα άτομα αυξημένου κινδύνου του οικογενειακού περιβάλλοντός τους. Υπογραμμίζεται σχετικά ότι - κόντρα στις σειρήνες της ανευθυνότητας- η χρήση μάσκας είναι απόλυτα ασφαλής για τα παιδιά άνω των 2 ετών. Το λένε ρητά και ξεκάθαρα μεγάλοι επιστημονικοί φορείς, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Παιδιατρικής Εταιρείας. Με το ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς, θα δοθεί έμφαση στην εκπαίδευση όλων των μαθητών για τη σωστή χρήση μάσκας. Οδηγίες θα δοθούν στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. Επίσης, θα δημιουργηθεί με τη βοήθεια του ΕΟΔΥ έντυπο υλικό, αλλά και βίντεο ώστε να εκπαιδευτούν τα παιδιά όλων των βαθμίδων».