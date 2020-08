Οικονομία

“Διευθέτηση οφειλών, Δεύτερη ευκαιρία”: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο "πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία αντιμετωπίζει το μείζον ζήτημα του ιδιαίτερα υψηλού ιδιωτικού χρέους"

Τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου με τίτλο: «Διευθέτηση οφειλών, Δεύτερη ευκαιρία» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Όπως είπε «πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση η οποία αντιμετωπίζει το μείζον ζήτημα του ιδιαίτερα υψηλού ιδιωτικού χρέους που συσσωρεύτηκε και διογκώθηκε κατά την πολυετή οικονομική κρίση στη χώρα. Ένα πρόβλημα που χρόνιζε και είχε σημαντικές επιπτώσεις σε βάρος της οικονομίας και της κοινωνίας.

Το νομοσχέδιο, υιοθετεί τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται στις προηγμένες Ευρωπαϊκές χώρες, ενσωματώνοντας άμεσα την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1023/2019».



Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα, το Σχέδιο Νόμου χαρακτηρίζεται ως:

1ον. Ολιστικό, καθώς καταργούνται όλες οι προηγούμενες, διάσπαρτες σχετικές διατάξεις και πλέον θα υπάρχει ένα ενιαίο πλαίσιο, που θα αντιμετωπίζει συνολικά το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους.

2ον. Επιχειρηματικά γόνιμο, καθώς δίνει τη δυνατότητα επαναφοράς των επιχειρήσεων στη βιωσιμότητα, επανεκκίνησης της επιχειρηματικότητας, μέσω της δεύτερης ευκαιρίας, και καταπολεμά το φαινόμενο των επιχειρήσεων «ζόμπι», που δημιουργήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια εξαιτίας της διαρκούς συσσώρευσης χρεών.

3ον. Κοινωνικά ευαίσθητο και δίκαιο, καθώς ξεκαθαρίζει «η ήρα από το στάρι», αφού πίσω από τους χιλιάδες ευάλωτους πολίτες κρύβονται, τόσα χρόνια, αρκετοί «στρατηγικοί κακοπληρωτές». Απαιτείται άρση τραπεζικού και φορολογικού απορρήτου και διενεργούνται εκτεταμένοι έλεγχοι ύπαρξης περιουσίας, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ταυτόχρονα, λαμβάνεται μέριμνα για τις πραγματικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

4ον. Καινοτόμο, καθώς προβλέπει, μεταξύ άλλων, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την εισαγωγή προληπτικού μηχανισμού για την έγκαιρη προειδοποίηση του οφειλέτη, έτσι ώστε να μην χρεοκοπήσει.

Όπως είπε ο κ. Πέτσας, «για όλους αυτούς τους λόγους, είναι εθνικά αναπτυξιακό, καθώς αφαιρεί τα βάρη οφειλών από τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, ενώ απελευθερώνει τις τράπεζες από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, έτσι ώστε να επιτελέσουν το ρόλο τους. Δηλαδή, να δώσουν ρευστότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, για να χρηματοδοτήσουν τα όνειρά τους και τα επιχειρηματικά τους σχέδια.

Έτσι, το νομοσχέδιο αυτό συνθέτει ένα συνεκτικό και δυναμικό πλαίσιο για την ενίσχυση του κόσμου της εργασίας και της κοινωνικής συνοχής, προστατεύοντας στον μέγιστο δυνατό βαθμό τον παραγωγικό ιστό της εθνικής μας οικονομίας. Ένα πλαίσιο που απαλλάσσει από τα προβλήματα του παρελθόντος. Ένα πλαίσιο που είναι βασικό και αναγκαίο συστατικό ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ένα πλαίσιο που διέπεται από διαφάνεια και ταχύτητα.

-Διαφάνεια, με την ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λύσης ρύθμισης οφειλών, και

-Ταχύτητα στη ροή των διαδικασιών, καθώς προβλέπονται σφικτές χρονικές προθεσμίες, προκειμένου να περιοριστεί η δράση των στρατηγικών κακοπληρωτών.

Υπογραμμίζεται ότι η εξάλειψη των εμποδίων στην αποτελεσματική και προληπτική αναδιάρθρωση βιώσιμων οφειλετών:

-Aπενοχοποιεί κάποια οικονομική αποτυχία,

-Aπαλλάσσει επιχειρήσεις και νοικοκυριά από βάρη του παρελθόντος για να ξανασταθούν στα πόδια τους, και

-Δίνει διέξοδο από μια οικονομική φυλακή, προσφέροντας μια δεύτερη ευκαιρία.

Το Σχέδιο Νόμου τίθεται σήμερα σε δημόσια διαβούλευση και θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.»