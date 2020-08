Οικονομία

ΤτΕ: Αύξηση στις καταθέσεις τον Ιούλιο

Τα στοιχεία συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα και οι προσωρινές αναστολές δανείων λόγω κορονοϊού.

Αύξηση κατά 669 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Ιούλιο του 2020, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 50 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, ενώ τα δάνεια που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων λόγω κορονοϊού ανέρχεται σε 19,762 δισ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μέχρι το τέλος Ιουλίου, το συνολικό υπόλοιπο των δανείων που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προσωρινής αναστολής καταβολής δόσεων αφορά σε στεγαστικά δάνεια ύψους 8,694 δισ. ευρώ, δάνεια προς ΜΧΕ ύψους 7,892 δισ. ευρώ, καταναλωτικά δάνεια 1,733 δισ ευρώ, δάνεια προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις 1.439 δισ. ευρώ και λοιπά δάνεια προς νοικοκυριά 3 εκατ. ευρώ.

Πάντως τον Ιούλιο ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας αυξήθηκε σε 8,2% από 6,0% τον προηγούμενο μήνα, ενώ η μηνιαία καθαρή ροή ήταν θετική κατά 3,192 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3,713 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Ιούλιο του 2020, ήταν θετική κατά 2,052 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 3,354 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε σε 1,5% από 0,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1,140 δισ. ευρώ,έναντι θετικής καθαρής ροής 359 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Στο σκέλος των καταθέσεων αύξηση κατά 3,322 δισ. ευρώ παρουσίασαν τον Ιούλιο του 2020 οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι αύξησης κατά 448 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 9,5% από 8,4% τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων αυξήθηκαν κατά περίπου 2,6 δισ. ευρώ.