Oruc Reis: Παράταση της τουρκικής NAVTEX

Την παράταση της παραμονής του τουρκικού σεισμογραφικού ανακοίνωσε στη δεύτερη NAVXTEX της σήμερα η Τουρκία. Τι απαντά η Αθήνα.

Η Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα την παράταση της αποστολής του σεισμογραφικού πλοίου της Oruc Reis στην ανατολική Μεσόγειο.

«Οι σεισμογραφικές έρευνες θα διεξαχθούν από τις 27 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου» ανακοίνωσε με Navtex το τουρκικό Πολεμικό Ναυτικό.

Η Τουρκία εξέδωσε σήμερα μία ακόμα NAVTEX για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ είχε προηγηθεί η επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αρχικά με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και στην συνέχεια με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν.

«Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα και τα δικαιώματα μας. Εχουμε τη δύναμη και τη θέληση και το λέμε και σήμερα. Θα συνεχίσουμε τις σεισμικές έρευνες όσο χρειαστεί μέχρι ολοκληρωθούν όλες οι έρευνες» δήλωσε, σε συνέντευξή του στο κρατικό τουρκικό Πρακτορείο Ειδήσεων Anadolu λίγο μετά ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, καλώντας την Ελλάδα σε διάλογο στην Άγκυρα.

Διπλωματικές πηγές, χολιάζοντας τη νέα παράνομη τουρκική Navtex σημείωναν ότι «Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται ποιος επιθυμεί την αποκλιμάκωση και ποιος όχι. Ποιος καλεί προσχηματικά σε διάλογο και ποιος τον εννοεί πραγματικά».

Αερομαχίες στο Αιγαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες, 6 ελληνικά F-16 συμμετείχαν σήμερα στην τετραμερή άσκηση EUNOMIA, που εξελίσσεται στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κύπρου, με τη συμμετοχή εναερίων και ναυτικών μέσων από την Ελλάδα, την Κύπρο τη Γαλλία και την Ιταλία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα ελληνικά F-16 δεν έγιναν αντιληπτά από την Τουρκία κατά την κίνηση τους προς την Κύπρο όπου εκτέλεσαν αντικείμενα της άσκησης.

Κατά την επιστροφή τους, στην 115 πτέρυγα Μάχης στη Σούδα, περί τις 11:30 το πρωί, αντίστοιχα τουρκικά αεροσκάφη επιχείρησαν να παρακωλύσουν την κίνηση τους. Ωστόσο παρενέβησαν ελληνικά F-16 που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή που προχώρησαν στην άμεση αναγνώριση και αναχαίτιση των τουρκικών αεροσκαφών.