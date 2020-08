Υγεία - Περιβάλλον

Μαυρίκιος: το ναυάγιο σκοτώνει τα δελφίνια

Τεράστια ποσότητα καυσίμων έχει κατακλύσει τα νερά της περιοχής, με τα αποτελέσματα να είναι αποκαρδιωτικά.

Επτά ακόμη νεκρά δελφίνια εντοπίστηκαν σε παραλία του Μαυρικίου σήμερα, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος, μία ημέρα αφού άλλα 18 είχαν εξοκείλει και πέθαναν σε περιοχή κοντά στο σημείο όπου φορτηγό πλοίο που είχε προσαράξει σε ύφαλο κόπηκε στα δύο με αποτέλεσμα να χυθούν στη θάλασσα 1.000 τόνοι καυσίμων.

«Εντοπίσαμε επτά ακόμη δελφίνια σήμερα το πρωί σε κατάσταση αποσύνθεσης», επεσήμανε ο Τζάσβιν Σοκ Απάντου του υπουργείου Αλιείας.

Τα αποτελέσματα της νεκροψίας που διενεργείται στα 18 δελφίνια που βρέθηκαν χθες στην ακτή αναμένονται σήμερα.

Η πετρελαιοκηλίδα προκλήθηκε από ιαπωνικό φορτηγό πλοίο MV Wakashio, το οποίο στις 25 Ιουλίου προσέκρουσε σε ύφαλο. Μία εβδομάδα αργότερα άρχισε να χύνεται πετρέλαιο στη θάλασσα.

Η Greenpeace έχει ζητήσει από την κυβέρνηση στον Μαυρίκιο να ξεκινήσει «έκτακτη έρευνα για να καθοριστούν τα αίτια θανάτου (των δελφινιών) και αν αυτοί συνδέονται με την πετρελαιοκηλίδα του Wakashiο».

Το πλήρες εύρος των επιπτώσεων της πετρελαιοκηλίδας δεν είναι ακόμη γνωστό, όμως επιστήμονες έχουν προειδοποιήσει για μεγάλη οικολογική καταστροφή, η οποία ενδέχεται να επηρεάζει τον Μαυρίκιο και την οικονομία του που εξαρτάται από τον τουρισμό για δεκαετίες.

Πολλοί κάτοικοι πιστεύουν ότι οι θάνατοι των δελφινιών οφείλονται στην πετρελαιοκηλίδα. Πριν τη δημοσίευση της νεκροψίας ο Όουεν Γκρίφιθς, ειδικός της μη κυβερνητικής οργάνωσης Mauritus Marine Conservation Society, εκτίμησε ότι ενδέχεται να πρόκειται για «κακή σύμπτωση», αναφερόμενος σε παρόμοιο περιστατικό το 2005.

Οι αρχές του Μαυρικίου, με τη βοήθεια ξένων εμπειρογνωμόνων, εξακολουθούν να προσπαθούν να αποτιμήσουν το εύρος των ζημιών που προκάλεσε η πετρελαιοκηλίδα. Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματά τους, δεν έχουν προκληθεί ζημιές στους κοραλλιογενείς υφάλους και στο θαλάσσιο έδαφος. Όμως η πρύμνη του πλοίου εξακολουθεί να απειλεί τα κοράλλια, ενώ μικρές πετρελαιοκηλίδες έχουν φτάσει στις ακτές και ενδέχεται να προκαλέσουν τους επόμενους μήνες την καταστροφή των φυτών που φύονται εκεί.