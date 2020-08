Κοινωνία

Κορονοϊός: Μέτρα στα δικαστήρια ζητούν οι δικαστές

Οι πέντε δικαστικές ενώσεις ζητούν τη λήψη μέτρων από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ενόψει της έναρξης του δικαστικού έτους.

Κοινό γραπτό υπόμνημα εν ενόψει της έναρξης του νέου δικαστικού έτους εν μέσω της πανδημίας του κορονοϊού, υπέβαλαν στον υπουργό Δικαιοσύνης Κωνσταντίνο Τσιάρα οι πρόεδροι της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών, της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος, της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Ένωσης Δικαστικών Λειτουργών μελών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με το υπόμνημά τους οι πρόεδροι των πέντε δικαστικών ενώσεων -Δημήτριος Τράγκας, πρόεδρος Εφετών, Παναγιώτης Δανιάς, εφέτης Δ.Δ., Άννα Ζαΐρη, αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου, Ασημίνα Σαντοριναίου, σύμβουλος Ελεγκτικού Συνεδρίου και Εμμανουέλα Πανοπούλου, πάρεδρος ΝΣΚ- προτείνουν, μεταξύ άλλων, τη θερμομέτρηση και καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας όσων εισέρχονται στα δικαστήρια, την τοποθέτηση plexi-glas στις έδρες, στα έδρανα των δικηγόρων και στα εδώλια, ενίσχυση του προσωπικού καθαριότητας στα δικαστικά κτήρια κ.ά.

Συγκεκριμένα, στο υπόμνημά τους προς το υπουργείο Δικαιοσύνης οι πρόεδροι των πέντε δικαστικών ενώσεων αναφέρουν:

«Ενόψει των κινδύνων που δημιουργεί η πανδημία του COVID-19 και η αύξηση των σχετικών κρουσμάτων, και ενόψει της έναρξης του νέου δικαστικού έτους (2020-2021), οι Ενώσεις Δικαστών και Εισαγγελέων, των Διοικητικών Δικαστών, των Εισαγγελέων, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των μελών του ΝΣΚ, θεωρούμε καθήκον μας να υποδείξουμε τις πιο κάτω αναφερόμενες ενέργειες, για την κατά το δυνατόν ασφαλή έναρξη του εν λόγω δικαστικού έτους και την απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών της χώρας μας:

Να τοποθετηθούν plexi-glas και στις έδρες, στα έδρανα των δικηγόρων και στα εδώλια και τους εντός των αιθουσών χώρους παραμονής των κατηγορουμένων, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των δικαστών, πληρεξουσίων δικηγόρων και κατηγορουμένων, και παράλληλα να αποφεύγεται ο εν γένει συγχρωτισμός των παραγόντων της δίκης με το ακροατήριο, προς προστασία και των ατόμων που απαρτίζουν το τελευταίο. Σημειώνεται ότι η ως άνω τοποθέτηση, πέραν των άλλων, επιβάλλεται ιδιαίτερα σε δικαστικά κτίρια όπου οι έδρες των δικαστών είναι περίπου στο ίδιο επίπεδο με εκείνες του κοινού και των δικηγόρων (λ.χ. διοικητικά δικαστήρια, γραφεία Προέδρων υπηρεσίας κ.α.) ή όπου παρατηρείται αυξημένη προσέλευση κοινού στα ακροατήρια (λ.χ. Πλημ/κεία, Εφετεία Πλημ/των, Κακουργημάτων κλπ).

Να γίνεται θερμομέτρηση και καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας όσων εισέρχονται σε οποιοδήποτε από τα δικαστικά καταστήματα της χώρας.

Να γίνεται (με έξοδα της υπηρεσίας) τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού σε όλους τους δικαστές και στους υπαλλήλους της κάθε δικαστικής υπηρεσίας, που επιστρέφουν από δικαστικές διακοπές ή τις άδειές τους, και στα αστυνομικά όργανα που απασχολούνται επί καθημερινής βάσεως στις οικείες δικαστικές υπηρεσίες.

Να τίθενται σε καραντίνα τυχόν άτομα, που βρέθηκαν θετικά στον COVID-19, με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, και άμεσα να τους χορηγείται η σχετική άδεια απουσίας από την εργασία τους.

Να γίνεται αναστολή των εργασιών της υπηρεσίας, και άμεση απολύμανση όλων των χώρων, σε περίπτωση δε που διαπιστωθεί ότι κάποιος δικαστής, υπάλληλος, αστυνομικός τυγχάνει να είναι θετικός στον κορονοϊό, οι υπόλοιποι δικαστές, υπάλληλοι κ.λπ., που βρίσκονται στο ίδιο περιβάλλον με το ανιχθευθέν κρούσμα, να υποβάλλονται άμεσα σε τεστ ανίχνευσης COVID-19, και δη δωρεάν, με ό,τι περαιτέρω αυτό συνεπάγεται.

Να ενισχυθεί το προσωπικό καθαριότητας των δικαστικών κτιρίων, με όποιο πρόσφορο μέσο κρίνει η πολιτεία (λ.χ. δι’ αυξήσεως των κονδυλίων που αφορούν την υγιεινή των κτιρίων) και να υπάρξει ιδιαίτερη μέριμνα για την καθαριότητα των χώρων όπου συναθροίζεται κοινό, έστω και αν σ’ αυτούς τηρούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Να επισπευσθεί η πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων, ούτως ώστε να δυνηθεί μέρος των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων να προσφέρει έργο με τηλεργασία ή εξ αποστάσεως, και έτσι, ν’ αποφευχθεί συγκέντρωση μεγάλου αριθμού υπαλλήλων μέσα στις ίδιες τις δικαστικές υπηρεσίες».

Να σημειωθεί πως οι δικαστικές ενώσεις κοινοποιούν το υπόμνημά τους στον υπουργό Υγείας, την ηγεσία του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας, τους Γενικούς Επιτρόπους των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.

Αίτημα για μέτρα από τους Διοικητικούς Δικαστές

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών ζητά από την Κυβέρνηση, με ευθύνη ιδίως των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Υγείας, τη λήψη των ακόλουθων γενικών ή ειδικότερων μέτρων για την προστασία των δικαστικών λειτουργών και του κοινού ενόψει της νέας έξαρσης της πανδημίας COVID-19:

1) Να επισπευτεί η πρόσληψη δικαστικών υπαλλήλων και προσωπικού καθαριότητας στα διοικητικά δικαστήρια.

2) Να επιλυθεί άμεσα το πρόβλημα αερισμού των Διοικητικών Δικαστηρίων της Αθήνας, καθόσον πολλά παράθυρα των δύο κτηρίων της οδού Ριανκούρ δεν ανοίγουν εδώ και καιρό και ουδείς αρμόδιος έχει επιληφθεί του προβλήματος παρά τις συνεχείς οχλήσεις των εκπροσώπων των διοικητικών δικαστών και των δικαστικών υπαλλήλων.

3) Να επισπευτεί η μεταστέγαση των Διοικητικών Δικαστηρίων Πειραιά (Πρωτοδικείου και Εφετείου), τα οποία στεγάζονται σε ακατάλληλα κτήρια. Η πανδημία κατέδειξε τις συνέπειες της διαχρονικής απροθυμίας των κυβερνήσεων να επιλύσουν το στεγαστικό πρόβλημα των εν λόγω Δικαστηρίων και ιδίως του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της Ένωσής μας, αλλά και άλλων φορέων.

4) Να τοποθετηθούν άμεσα plexi-glas και στις έδρες, στα έδρανα των δικηγόρων και στα γραφεία των γραμματειών των διοικητικών δικαστηρίων. Να διατίθενται σταθερά τα ενδεδειγμένα υλικά προφύλαξης (μάσκες, σαπούνια, αντισηπτικά κλπ.) στους χώρους των διοικητικών δικαστηρίων. Να γίνεται, με ευθύνη του Κράτους ή των ΟΤΑ, συστηματικά απολύμανση σε όλα τα διοικητικά δικαστήρια της Χώρας.

5) Να λάβει χώρα γενναία χρηματοδότηση της δημόσιας Υγείας από τον κρατικό Προϋπολογισμό, να επαναλειτουργήσουν νοσοκομειακές μονάδες και Κέντρα Υγείας που έχουν κλείσει ή συγχωνευτεί τα τελευταία χρόνια και να αυξηθεί ο αριθμός κλινών ΜΕΘ.

6) Να εκδοθεί άμεσα Κ.Υ.Α. σύμφωνα με την οποία, για όσο χρόνο θα διαρκεί η έξαρση της πανδημίας COVID-19, οι υποθέσεις στα διοικητικά δικαστήρια θα εκδικάζονται μόνον εφόσον θα υποβάλλονται από όλους τους διαδίκους δηλώσεις κατ’ άρθρα 133 παρ. 2 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και 33 παρ. 6 του π.δ. 18/1989 (διαφορετικά οι υποθέσεις θα αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως). Να οριστούν ρητές περιπτώσεις για τις οποίες δικαιολογείται εξαίρεση από τον παραπάνω κανόνα.

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών, εξάλλου, ζητά από τους διευθύνοντες τα διοικητικά δικαστήρια να λάβουν απόφαση, βάσει του άρθρου 2 παρ. 4 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, για εισαγωγή, για όσο χρόνο θα διαρκεί η έξαρση της πανδημίας COVID-19, των υποθέσεων των μεταβατικών εδρών στην κύρια έδρα.