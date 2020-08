Αθλητικά

Κορονοϊός: Θετικός βρέθηκε ο Πογκμπά

Θετικός βρέθηκε στο τεστ του κορονοϊού ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Εκτός κλήσεων του Ντιντιέ Ντεσάμπ, ενόψει των πρώτων αγώνων της εθνικής Γαλλίας στο Nations League, έμεινε ο Πολ Πογκμπά, λόγω κορονοϊού. Ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε θετικός σε τεστ, στο οποίο υποβλήθηκε χθες, και ως εκ τούτου αποκλείστηκε από την 23άδα των πρωταθλητών κόσμου.

Στη θέση του κλήθηκε για πρώτη φορά ο 18χρονος χαφ της Ρεν, Εντουάρντο Καμαβινγκά, ενώ νέα πρόσωπα στους «τρικολόρ» είναι επίσης ο αμυντικός της Λειψίας, Νταγιό Ουπαμεκανό, και ο επιθετικός της Λιόν, Χουσέμ Αουάρ.

Παράλληλα, στη λίστα του Ντεσάμπ επιστρέφει μετά από 2,5 χρόνια ο Αντριάν Ραμπιό της Γιουβέντους, ο οποίος είχε μπει στη «μαύρη λίστα», μετά τον αποκλεισμό του από την αποστολή για το Μουντιάλ της Ρωσίας. Ο άσος της «γηραιάς κυρίας» παίρνει τη θέση του Μπλεζ Ματουιντί που έμεινε εκτός.

Η Γαλλία ξεκινά τις υποχρεώσεις της στο Nations League αντιμετωπίζοντας στις 5/9 εκτός έδρας τη Σουηδία, ενώ τρεις ημέρες αργότερα (8/9) θα φιλοξενήσει την Κροατία, σε μία επανάληψη του τελικού του Μουντιάλ.