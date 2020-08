Πολιτική

EUNOMIA: “Αερομαχίες” ελληνικών F-16 με τουρκικά μαχητικά

Οι Τούρκοι επιχείρησαν να παρακωλύσουν την επιστροφή ελληνικών μαχητικών από την Κύπρο.

Με τη συμμετοχή 6 ελληνικών F-16 διεξήχθη, σήμερα, η τετραμερής άσκηση EUNOMIA, που εξελίσσεται στη θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κύπρου, με τη συμμετοχή εναερίων και ναυτικών μέσων από την Ελλάδα, την Κύπρο τη Γαλλία και την Ιταλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ελληνικά F-16 δεν έγιναν αντιληπτά από την Τουρκία κατά την κίνηση τους προς την Κύπρο όπου εκτέλεσαν αντικείμενα της άσκησης.

Κατά την επιστροφή τους, στην 115 πτέρυγα Μάχης στη Σούδα, περί τις 11:30 το πρωί, αντίστοιχα τουρκικά αεροσκάφη επιχείρησαν να παρακωλύσουν την κίνηση τους. Ωστόσο παρενέβησαν ελληνικά F-16 που βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή που προχώρησαν στην άμεση αναγνώριση και αναχαίτιση των τουρκικών αεροσκαφών.