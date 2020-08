Αθλητικά

Διαιτητής από… “το πάνω ράφι” στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδος

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας διαιτησίας.

Τον 45χρονο Γερμανό διαιτητή Φέλιξ Μπριχ φέρνει η ΚΕΔ/ΕΠΟ για τον τελικό κυπέλλου, ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, που θα γίνει την Κυριακή (30/8) στο ΟΑΚΑ.

Ο Φέλιξ Μπριχ, έχει «σφυρίξει», μεταξύ άλλων, στην καριέρα του έναν τελικό Champions League (Ρεάλ-Γιουβέντους 4-1, το 2017 στο Κάρντιφ) και έναν τελικό Europa League (Σεβίλη-Μπενφίκα 0-0 και 4-2 στα πέναλτι, το 2014 στο Τορίνο). Έχει συμμετάσχει επίσης σε δύο Μουντιάλ (2014 και 2018) και σε ένα EURO (2016), καθώς και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου.

Σε ό,τι αφορά τους φιναλίστ του κυριακάτικου τελικού, ο Φέλιξ Μπριχ έχει διαιτητεύσει μία φορά τον Ολυμπιακό, στην εντός έδρας ήττα με 4-1 από την Παρί Σεν Ζερμέν, στην πρεμιέρα των ομίλων του Champions League της περιόδου 2013-14.

Ως βοηθοί διαιτητές στον τελικό ορίστηκαν οι Μαρκ Μπορς και Στέφαν Λουπ, τέταρτος ο Ντάνιελ Σλάγκερ και VAR ο Τομπίας Ράιχελ, ενώ μοναδική ελληνική παρουσία θα είναι η Χρυσούλα Κουρομπύλια ως AVAR.