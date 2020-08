Πολιτική

Η Γεννηματά ζητά συζήτηση στη Βουλή για τον κορονοϊό

Τι αναφέρει στην επιστολή της προς τον Κώστα Τασούλα, αναφορικά με την πανδημία και τις επιπτώσεις στην υγεία, την οικονομία και την καθημερινότητα των πολιτών.

Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνο Τασούλα με αίτημα την διεξαγωγή προ ημερήσιας διάταξης συζήτησης στη Βουλή, για τα προβλήματα που δημιουργεί η έξαρση της πανδημίας στην δημόσια υγεία, την οικονομία, στους εργαζόμενους και για την έναρξη του νέου σχολικού έτους, απέστειλε σήμερα η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού (Covid-19) στην Ελλάδα προκαλεί την εύλογη ανησυχία των πολιτών, ιδιαίτερα εν όψει της «επιστροφής» του κοινωνικού συνόλου σε συνθήκες πλήρους επαναλειτουργίας. Πόσο μάλλον όταν οι προβλέψεις των ειδικών επιστημόνων είναι ιδιαίτερα δυσμενείς, και συνοδεύονται από επισημάνσεις για την ανάγκη εφαρμογής ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Δυστυχώς όμως η Κυβέρνηση δεν δείχνει να διαθέτει ένα τέτοιο σχεδιασμό. Αντίθετα η πολιτική της όλο το προηγούμενο διάστημα χαρακτηρίστηκε από έντονες αντιφάσεις, παλινωδίες, λάθη που συνοδεύτηκαν από μια απαράδεκτη προσπάθεια επίρριψης της ευθύνης αποκλειστικά και μόνο στους πολίτες. Σπατάλησε η Κυβέρνηση πολύτιμο χρόνο, έδωσε η ίδια το σύνθημα της χαλάρωσης. Το «άνοιγμα» μετά την καραντίνα, έγινε χωρίς σχέδιο, χωρίς στρατηγική, αλλά και χωρίς υπευθυνότητα.

Η επικείμενη έναρξη της νέας σχολικής περιόδου επιτείνει το πρόβλημα, καθώς το Υπουργείο Παιδείας προχωρεί στο άνοιγμα των σχολείων. Χωρίς προετοιμασία, ενημέρωση των μαθητών και των οικογενειών τους, χωρίς συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς για την εφαρμογή των μέτρων προστασίας. Κυριαρχούν μάλιστα αντί της ενημέρωσης και της πειθούς, οι απειλές και οι εξαγγελίες για «κυρώσεις», που φυσικά κάθε άλλο παρά αντιμετωπίζουν τα προβλήματα.

Επιλέγει η Κυβέρνηση την αντιπαράθεση με την ίδια την κοινωνία, και μάλιστα σε ένα χώρο που δεν προσφέρεται για πειράματα και αυτοσχεδιασμούς. Η έξαρση της κρίσης εντείνει και τα προβλήματα στην οικονομία. Που η Κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε ούτε έγκαιρα, ούτε αποτελεσματικά. Όχι μόνο χάνεται οριστικά η χρονιά για τον τουρισμό, αλλά η ύφεση διογκώνεται και απειλεί με λουκέτο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με μαζική ανεργία τους εργαζόμενους.

Η Κυβέρνηση περιορίζεται στο να προαναγγέλλει κάποια ανεπαρκή και άτολμα μέτρα, και το χειρότερο, εκμεταλλεύεται την κρίση εμμένοντας στο δόγμα «μισή δουλειά-μισός μισθός» για τους εργαζόμενους. Αντί να αντιμετωπίσει στοχευμένα και ρεαλιστικά τα προβλήματα, αντί να στηρίζει και να επιδοτήσει την εργασία, επιχειρεί να γενικεύσει τα επιδόματα φτώχειας, δημιουργώντας επικίνδυνες και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Για τον λόγο αυτό και δεδομένης της σοβαρότητας της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, ζητούμε να διενεργηθεί προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 143 ΚτΒ, με αντικείμενο τον αναγκαίο σχεδιασμό για την προστασία της δημόσιας υγείας, την στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων και την έναρξη των σχολικών μονάδων με ασφάλεια για τους μαθητές, τις οικογένειές τους και τους εκπαιδευτικούς.