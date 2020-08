Κοινωνία

Πέραμα: Φωτιά στην Λεωφόρο Σχιστού

Ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ρίψεις νερού απο αέρος στην Λεωφόρο Σχιστού.

(εικόνα αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε το απογευμα της Πέμπτης, σε χαμηλή βλάστηση πλησίον της Λ. Σχιστού στο Πέραμα Αττικής.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 10 οχήματα.

Ρίψεις νερού απο αέρος κάνει 1 ελικόπτερο.

