Υγεία - Περιβάλλον

Συγκλονίζει γιατρός: Την μάσκα που εσύ αρνείσαι να φορέσεις, εμείς παρακαλάμε να έχουμε

Ο ακτινολόγος, με μία φωτογραφία μετά από ώρες χρήσης της μάσκας, "απαντά" στους αρνητές.

Μία συγκλονιστικά ανθρώπινη περιγραφή των όσων ζουν εδώ και μήνες οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία όχι μόνο της Κρήτης, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας δίνει ένας ακτινολόγος στο ΠΑΓΝΗ.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο Ευθύμης Φασουλάκης, είναι ένας από τους συνανθρώπους μας που είναι στην πρώτη γραμμή, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες κάθε μέρα και έρχονται σε επαφή με ύποπτους και θετικούς ασθενείς με κορονοϊό. Με μία φωτογραφία του μετά από ώρες χρήσης της μάσκας, έρχεται να απαντήσει σε όσους δυσανασχετούν, γκρινιάζουν και αντιδρούν...

"Και κάπου ανάμεσα σε διχασμούς των πολιτικών μας για τα μέτρα, άρνησης μερίδας πολιτών στη χρήση μάσκας, αναπαραγωγή από "δημοσιογράφους” θεωριών για γέλια, σήμερα όπως και ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, εκατοντάδες συνάδελφοι μου στην 1η γραμμή, σε όλη την Ελλάδα για 8,10,12,15 ώρες, έχουν εικόνα όμοια και χειρότερη από τη δική μου…

Από τη χρήση μάσκας, που κάποιοι αρνούνται να χρησιμοποιήσουν, αλλά που ΕΜΕΙΣ ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΕ να έχουμε κάθε μέρα ώστε να δουλεύουμε με ασφάλεια.

Φαντάσου -εσύ που αρνείσαι τη χρήση μάσκας- πως εμείς που ερχόμαστε σε επαφή με υπόπτους και θετικούς ασθενείς, έχουμε αυτή και χειρότερη εικόνα ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ, από την πολύωρη χρήση της μάσκας και πολλαπλασίασε το επί 10,15,20 φορές.

Όσοι δηλαδή και οι ασθενείς μας που θα χρειαστούν τη βοήθεια μας.

Όμως δε γκρινιάζουμε!

Δεν αντιδρούμε!

Δεν διαμαρτυρόμαστε!

Αντίθετα, ξέρεις τι ανακούφιση νιώθουμε όταν έχουμε τον εξοπλισμό μας, τις στολές, τα γυαλιά και τις μάσκες μας για να μπούμε σε περιστατικό και κυρίως όταν τα βγάζουμε και όλα έχουν γίνει σωστά και με ασφάλεια;

Κάθε φορά που ΕΣΥ φοράς τη μάσκα σου:

Προστατεύεις τον εαυτό σου

Τους αγαπημένους σου

Τους γύρω σου

Βοηθάς και εμάς, ώστε να μην έχουμε αυτή την εικόνα…”