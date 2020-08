Κοινωνία

Υπουργείο Παιδείας: 25 απαντήσεις για το άνοιγμα των σχολείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δίνονται απαντήσεις σε μερικά καίρια ερωτήματα μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών ενόψει της έναρξης του σχολικού έτους.

Απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών, αλλά και φοιτητών έδωσε το υπουργείο Παιδείας, μέσα από μία λίστα 25 ερωταπαντήσεων, προκειμένου να λύσει τις απορίες που έχουν προκύψει εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς.

Τον περασμένο Μάρτιο, τα δεδομένα της καθημερινότητας όλων άλλαξαν, ενώ τα δεδομένα που υπάρχουν για την πανδημία αλλάζουν καθημερινά. Στο «μάτι του κυκλώνα» που έχει φέρει η πανδημία βρίσκονται σχολεία και πανεπιστήμια, η ασφαλέστερη λειτουργία των οποίων είναι ένας γρίφος.

Αναλυτικά, ακολουθούν οι 25 ερωτήσεις και οι απαντήσεις που δίνει το υπουργείο

Πότε θα ανοίξουν τα σχολεία;

Ενδέχεται να υπάρξει παράταση της αρχικώς προγραμματισμένης έναρξης για τις 7 Σεπτεμβρίου, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο, στη βάση εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊού COVID-19 («Εθνική Επιτροπή»). Η πρόσφατη έξαρση των κρουσμάτων συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με ασυμπτωματικούς νοσούντες από τον ιό. Στόχος είναι να περιοριστούν σημαντικά οι μετακινήσεις – και δη των ασυμπτωματικών – για ικανό χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη των σχολείων.

Για το λόγο αυτό, προτρέπουμε τους εκδρομείς του Αυγούστου να επιστρέψουν στις κατοικίες τους μέχρι το τέλος Αυγούστου. Θα περιμένουμε να δούμε πώς εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων και οι τελικές αποφάσεις για την ημερομηνία έναρξης των σχολείων θα ληφθούν την 1η Σεπτεμβρίου στη βάση, όπως πάντα, της σχετικής εισήγησης των Ειδικών.

Γιατί ανοίγουν τα σχολεία;

Γιατί έχουμε χρέος να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας το φυσικό τους περιβάλλον, το σχολείο, με τα καλύτερα δυνατά μέτρα προστασίας που μας υποδεικνύουν οι ειδικοί, όπως άλλωστε συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στις περισσότερες προηγμένες χώρες του κόσμου. Γιατί η αιφνίδια, μακρόχρονη απουσία από το σχολείο μπορεί να έχει σοβαρές και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην πνευματική, κοινωνική, ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη των παιδιών. Η αναστολή λειτουργίας σχολείων σε 200 χώρες σε όλο τον κόσμο επηρέασε 1,6 δισεκατομμύρια μαθητές οι οποίοι βρέθηκαν εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Η παρουσία των μαθητών στο σχολείο είναι απαραίτητη για την εκπαιδευτική διαδικασία, την απόκτηση νέων γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων. Οι δημιουργικές σχέσεις με τους συμμαθητές και τους διδάσκοντες, η συμμετοχή στο παιχνίδι και τις αθλητικές δραστηριότητες έχουν μεγάλη σημασία για την κοινωνική και συναισθηματική ολοκλήρωση των παιδιών και των εφήβων, τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Η πλήρης λειτουργία του σχολείου είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντική και για τους εργαζόμενους γονείς που έτσι έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Επομένως, οι αρνητικές επιπτώσεις στην εξέλιξη των παιδιών από τα κλειστά σχολεία, καθώς και η ενίσχυση των ανισοτήτων, η μείωση των ευκαιριών και η έλλειψη κοινωνικοποίησης, καθιστούν την πλήρη επαναλειτουργία των σχολείων εθνική προτεραιότητα.

Σε αυτή την κατεύθυνση, ακολουθούμε τις οδηγίες των Ειδικών, οι οποίοι συνέστησαν με ομόφωνη απόφαση την πλήρη επαναλειτουργία των εκπαιδευτικών δομών, με αυξημένα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης. Tα επιστημονικά δεδομένα συντείνουν προς την επαναλειτουργία των σχολείων, καθώς σύμφωνα με τους παιδιάτρους-λοιμωξιολόγους και επιδημιολόγους της Επιτροπής, τα παιδιά νοσούν λιγότερο συχνά από τους ενήλικες, εμφανίζουν ηπιότερα συμπτώματα και εμφανίζουν περιορισμένη συχνότητα μετάδοσης στο περιβάλλον τους. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η Κυβέρνηση λαμβάνει σειρά μέτρων προστασίας για να προφυλάξει μαθητές, εκπαιδευτικούς, καθώς και τους οικείους τους.

Πώς θα ανοίξουν τα σχολεία;

Μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής, προγραμματίζεται η επαναλειτουργία όλων των σχολικών μονάδων σε πλήρη σύνθεση και με αυξημένα μέτρα προστασίας και πρόληψης. Ανάμεσα στα εν λόγω μέτρα, περιλαμβάνονται και τα παρακάτω:

η υποχρεωτική χρήση της μάσκας, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση στην ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας στα παιδιά από το Νηπιαγωγείο έως και τη Γ΄ Δημοτικού, μαζί με την εξαιρετικά σημαντική υγιεινή των χεριών και τον τακτικό αερισμό των κλειστών χώρων,

η εκτεταμένη ενημέρωση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων (μέσω επικαιροποιημένων οδηγιών ΕΟΔΥ, ενημερωτικών βίντεο και συνεδριών με ιατρούς που θα επισκέπτονται τα σχολεία της χώρας μέσω συνεργασίας του Υπ. Παιδείας με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο),

η επέκταση του Ολοήμερου σχολείου για να καλύψει περισσότερους μαθητές μέχρι τις 4 μμ και, συνεπώς, να περιορίσει τον συγχρωτισμό τους με τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, δηλ. παππούδες και γιαγιάδες – η Κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει κονδύλια που ξεπερνούν τα 100 εκ. ευρώ για το εν λόγω πρόγραμμα και απευθύνει ευρεία πρόσκληση για αξιοποίησή του από τους γονείς,

με μέριμνα της τοπικής αυτοδιοίκησης, η δωρεάν διάθεση μασκών σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές, αντισηπτικών καθώς και ο σχολαστικός καθαρισμός των σχολείων της χώρας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ.

δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τον ΕΟΔΥ στα σχολεία, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ,

πρόβλεψη για διαφορετικά διαλείμματα για τον περιορισμό συγχρωτισμού πολλών μαθητικών ομάδων.

προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων.

σχολικοί εορτασμοί ανά τμήμα.

μαθητικοί διαγωνισμοί με τήρηση μέτρων προστασίας.

μη πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών και συνεδρίων.

επισκέψεις (π.χ. σε δημόσια κτήρια, μουσεία) ανά τμήμα.

διενέργεια αθλητικών δραστηριοτήτων σε εξωτερικό χώρο, και εφόσον τα αθλήματα είναι ομαδικά, σε μικρές σταθερές ομάδες.

μη πραγματοποίηση σχολικών πρωταθλημάτων.

τα εργαστήρια, οι υπολογιστές και τα μουσικά όργανα με πρόβλεψη για καθαρισμό υλικών και εξοπλισμού μετά από κάθε χρήση.

ισχυρή σύσταση για χρήση παγουριού, λύση που και περιορίζει την πόση νερού απευθείας από τη βρύση (και άρα τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού) και συνιστά λύση ωφέλιμη για το περιβάλλον.

Η προηγούμενη εμπειρία λειτουργίας των σχολείων με μέτρα προστασίας και πρόληψης των περασμένο Μάιο και Ιούνιο κατέδειξε υποδειγματική εφαρμογή των μέτρων από μαθητές, εκπαιδευτικούς, στελέχη εκπαίδευσης και γονείς.

Από ποια ηλικία θα φοράνε μάσκα οι μαθητές;

Η εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Ειδικών είναι η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση στην ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας από το Νηπιαγωγείο έως και τη Γ’ Δημοτικού. Ειδικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για την ενδεδειγμένη χρήση μάσκας και τις προδιαγραφές της μάσκας θα αποσταλούν εγκαίρως, πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, στις σχολικές μονάδες και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του υπουργείου,

Πότε και πού πρέπει να χρησιμοποιείται η μάσκα στο σχολείο;

Η μάσκα πρέπει να χρησιμοποιείται μέσα στις αίθουσες, στους διαδρόμους του σχολείου, σε κάθε κλειστό χώρο και στα μέσα μεταφοράς μαθητών. Επίσης, η μάσκα θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε ανοικτούς χώρους μόνο όπου υπάρχει συγχρωτισμός. Κατά τη διάρκεια του φαγητού, του παιχνιδιού σε ανοικτό χώρο καθώς και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/άθλησης δεν συστήνεται η χρήση μάσκας.

Είναι ασφαλής για τα παιδιά η χρήση μάσκας;

Όπως αναφέρει και η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία στο Δελτίο Τύπου της (24.08.2020), η μάσκα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε όλα τα παιδιά άνω των 2 ετών. Η χρήση της μάσκας δεν εμποδίζει την αναπνοή ούτε επηρεάζει την οξυγόνωση, αφού τα υλικά κατασκευής (πχ βαμβακερό ή λινό ύφασμα) επιτρέπουν τη δίοδο του αέρα και του οξυγόνου. Η μάσκα δεν επηρεάζει τη λειτουργία και την ανάπτυξη του πνεύμονα ούτε τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, ενώ δεν αποσπά την προσοχή των παιδιών από το μάθημα.

Η σωστή χρήση μάσκας έχει αποδειχθεί ότι είναι ασφαλής και μπορεί να μας προστατεύσει από τη μετάδοση του ιού με υψηλή αποτελεσματικότητα. Τόσο το Κέντρο Ελέγχου των Νοσημάτων, όσο και η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής αλλά και η Παγκόσμια Παιδιατρική Εταιρεία συστήνουν την καθολική χρήση μάσκας στην κοινότητα αλλά και στο σχολείο σε παιδιά από την ηλικία των 2 ετών.

Τα παιδιά είναι σε θέση να φορούν μάσκες με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Παρά το μειωμένο ρίσκο λοίμωξης στις μικρότερες ηλικίες, το ενδεχόμενο μετάδοσης της λοίμωξης παραμένει. Με τη χρήση μάσκας στο σχολείο προστατεύονται, επομένως, όχι μόνο οι συμμαθητές και οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι ενήλικες της οικογένειας και ιδιαίτερα τα άτομα αυξημένου κινδύνου του οικογενειακού περιβάλλοντος. Οι πρώτες εβδομάδες του σχολικού έτους θα αποτελέσουν σημαντικό παράθυρο για την εκπαίδευση και εξάσκηση στη χρήση της μάσκας, στη βάση πάντοτε των οδηγιών του ΕΟΔΥ.

Υπάρχουν παιδιά ή εκπαιδευτικοί για τους οποίους η χρήση μάσκας είναι επικίνδυνη;

Θα δοθούν αναλυτικές οδηγίες του ΕΟΔΥ για μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας που εξαιρούνται από τη χρήση μάσκας για συγκεκριμένους ιατρικούς λόγους.

Θα γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι/τεστ στα σχολεία;

Προβλέπονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι του ΕΟΔΥ στα σχολεία σε περιπτώσεις που χρήζουν επέμβασης.

Πώς θα ξέρουν οι εκπαιδευτικοί πώς να εκπαιδεύσουν τα παιδιά στη χρήση μάσκας;

Από τις ειδικές οδηγίες που ετοιμάζει ο ΕΟΔΥ και το Υπ. Παιδείας για την ενδεδειγμένη χρήση της μάσκας, από ενημερωτικά βίντεο που επίσης θα κυκλοφορήσουν καθώς και από ενημερωτικές συνεδρίες με ιατρούς που θα επισκέπτονται σχολεία της χώρας, στο πλαίσιο συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

Γιατί δεν εφαρμόζεται το σενάριο δύο ζωνών λειτουργίας σχολείων – πρωί/απόγευμα;

Ανάμεσα σε όλες τις εναλλακτικές που διερευνήσαμε και αξιολογήσαμε, ήταν και αυτή της λειτουργίας σε δύο ζώνες – πρωί και απόγευμα, η οποία όμως είχε σημαντικές δυσκολίες. Ενδεικτικά, το σενάριο αυτό θα δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα στους εργαζόμενους γονείς των οποίων τα παιδιά θα πήγαιναν σχολείο το απόγευμα και θα εμπόδιζε την επιστροφή τους σε μια κανονικότητα στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, το προσωπικό των εκπαιδευτικών που διαθέτουμε δεν επαρκεί σε ορισμένες βασικές κατηγορίες για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες, ενώ το κόστος για την υλοποίηση αυτού του σεναρίου σε όλη την επικράτεια είναι μη ρεαλιστικό (ανέρχεται σε έως και 10 εκ. ευρώ ανά ημέρα λειτουργίας).

Σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται η απουσία μαθητή;

Η απουσία μαθητή δικαιολογείται αν νοσεί από τον κορωνοϊό ο ίδιος ή κάποιος που κατοικεί μαζί του, ή αν ανήκει σε συγκεκριμένες κατηγορίες ομάδων αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές θα οριστούν από την Εθνική Επιτροπή. Στην περίπτωση νόσησης από τον κορωνοϊό, θα απαιτείται η προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης, ενώ στην περίπτωση που ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, θα απαιτείται προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας. Στους μαθητές που θα απουσιάζουν σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα παρέχεται τηλεκπαίδευση.

Αν ο μαθητής ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, υπάρχει δυνατότητα άδειας για τον γονέα του;

Ναι, θα προβλεφθούν ρυθμίσεις προκειμένου στην περίπτωση που μαθητής εμπίπτει στις ομάδες αυξημένου κινδύνου (μέχρι την Γ’ τάξη του Γυμνασίου), ο ένας από τους δύο γονείς να δικαιούται άδεια ειδικού σκοπού. Η πρόβλεψη αυτή θα ισχύει για γονείς που εργάζονται και στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Σε ποιες περιπτώσεις δικαιολογείται η απουσία εκπαιδευτικού;

Ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να λείψει με ειδική άδεια απουσίας αν νοσεί ο ίδιος ή κάποιος που κατοικεί μαζί του από τον κορονοϊό (με προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης), ή αν ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου, όπως έχει οριστεί από το ΥΠΕΣ (με προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης από τον θεράποντα ιατρό ή από ιατρό της σχετικής ειδικότητας), στην οποία τελευταία περίπτωση θα παρέχει εργασία με σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Σε ποιες περιπτώσεις θα πραγματοποιείται τηλεκπαίδευση;

Το Υπουργείο Παιδείας έχει μεριμνήσει ώστε να ενισχυθούν και να αναβαθμιστούν οι πλατφόρμες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, οι όποιες είναι καθόλα έτοιμες για να καλύψουν το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η τηλεκπαίδευση θα παρέχεται:

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή για ειδικό λόγο που συνδέεται με τον κορονοϊό (όταν νοσεί ο ίδιος ο μαθητής ή κάποιος που κατοικεί μαζί του, ή όταν ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου), Σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας τμήματος ή σχολείου λόγω κορονοϊού.

Στην πρώτη περίπτωση θα γίνεται υποχρεωτικά σύγχρονη παράδοση και παρακολούθηση του μαθήματος εξ αποστάσεως – είτε ταυτόχρονη, είτε αποκλειστικά εξ αποστάσεως (δημιουργία «διαδικτυακών τμημάτων»), αναλόγως με την περίπτωση και τον αριθμό συνολικά των μαθητών που πρέπει να απουσιάζουν / χρήζουν τηλεκπαίδευσης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση θα γίνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλο το τμήμα. Μετά από νέα δωρεάν προσφορά προς το ελληνικό δημόσιο, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η Cisco Hellas ΑΕ συνεργάστηκαν στενά ώστε ο κάθε εκπαιδευτικός να έχει την προσωπική του ψηφιακή τάξη με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Επιπλέον, ενισχύθηκαν σημαντικά τα δίκτυα και το δυναμικό των δημόσιων πλατφορμών, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν σε τυχόν αυξημένες ανάγκες, ενώ εξασφαλίστηκε εν νέου μηδενική χρέωση δεδομένων (data) από τους παρόχους (Cosmote, Vodafone, Wind – ΣΕΠΕ) σε όλες τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας.

Για τις μικρότερες ηλικίες, έχει βιντεοσκοπηθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων εκπαιδευτικής τηλεόρασης, με δυνατότητα επέκτασης.

Αναφορικά με την επιμόρφωση, έχουν ήδη εκπονηθεί επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, ενώ βρίσκεται εν εξελίξει πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την ταχύρρυθμη επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών, ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως και το Μάιο, έχει εξασφαλιστεί εκ νέου μηδενική χρέωση δεδομένων σε όλες τις εκπαιδευτικές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το υπουργείο. Τέλος, από 4.500 φορητές συσκευές που ήταν διαθέσιμες τον Ιούνιο του 2019, έχει δρομολογηθεί ο εξοπλισμός των σχολείων με περισσότερες από 70.000 επιπλέον φορητές συσκευές.

Αν ένας μαθητής ή εκπαιδευτικός είναι επιφυλακτικός για τη χρήση της μάσκας;

Η μάσκα συνιστά και ασφαλές και εξαιρετικά πολύτιμο εργαλείο για μαθητές και εκπαιδευτικούς, μία πραγματική «ασπίδα προστασίας» και για τους ίδιους και για όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και για τους οικείους τους. Η μάσκα είναι συνεπώς απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο όλων στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου. Όποιος δεν φοράει μάσκα, δεν θα μπορεί να εισέρχεται στο σχολείο. Είναι ευθύνη του Διευθυντή και του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής μονάδας να ελέγχουν ότι τα μέτρα τηρούνται από όλους.

Τι θα γίνει με τους εκπαιδευτικούς που θα έχουν ειδικό λόγο απουσίας; Πώς θα καλυφθεί τυχόν αναπλήρωση;

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έχει μεριμνήσει ώστε να εξασφαλίσει επιπλέον πιστώσεις για την κάλυψη όσων κενών προκύψουν από την απουσία εκπαιδευτικών επειδή αποδεδειγμένα ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές θα οριστούν στις σχετικές πράξεις του Υπ. Παιδείας. Οι εκπαιδευτικοί που θα απουσιάσουν θα αξιοποιούνται για ανάγκες τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές που επίσης θα απουσιάζουν (επειδή ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου). Στην περίπτωση που χρειαστούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί για τη διαμόρφωση «διαδικτυακών τμημάτων», το Υπουργείο έχει εξασφαλίσει επιπλέον προσλήψεις για τη διενέργεια αποκλειστικά εξ αποστάσεως μαθημάτων.

Τι θα γίνει με τα ολοήμερα σχολεία;

Το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό υποστηρίζει τους μαθητές και μαθησιακά. Οι μαθητές παραμένουν στις σχολικές μονάδες έως τις 4μμ και το πρόγραμμα εφαρμόζεται ήδη περίπου στο 1/3 των μαθητών της χώρας. Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί περισσότερους γονείς να εγγράψουν τα παιδιά τους στα Ολοήμερα Σχολεία, ώστε – επιπλέον των άλλων θετικών παιδαγωγικών συνεπειών – να περιοριστεί η επαφή παιδιών με ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες (παππούς/γιαγιά).

Έχοντας εξασφαλίσει άνω των 100 εκατομ. για το εν λόγω μέτρο, επεκτείνουμε το θεσμό του ολοήμερου σχολείου, προσφέρουμε περισσότερα εφόδια στους μαθητές μας και θωρακίζουμε περαιτέρω τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, ενώ δίνουμε και στους γονείς των παιδιών περισσότερη ευχέρεια να επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους.

Τι προβλέπεται σε περίπτωση κρούσματος;

Όπως και το Μάιο/Ιούνιο, εφαρμόζονται τα ειδικά πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ. Στην περίπτωση κρούσματος θα κλείνει το τμήμα και θα ακολουθείται διαδικασία ιχνηλάτησης με διαβαθμίσεις ανάλογα με το κάθε περιστατικό και τις τοπικές συνθήκες.

Τι θα γίνει με τα ειδικά σχολεία;

Για τα ειδικά σχολεία, προβλέπονται αντίστοιχα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης με τις λοιπές σχολικές μονάδες, με ιδιαίτερη διαφοροποίηση στη χρήση μάσκας. Για τους εκπαιδευτικούς καθίσταται υποχρεωτική η χρήση μάσκας ή/και προμετωπίδας κατά περίπτωση (για παράδειγμα οι λογοθεραπευτές θα μπορούν να φορούν μόνο προμετωπίδα για λόγους χειλεοανάγνωσης). Για τους μαθητές προβλέπεται χρήση μάσκας μόνο εφόσον είναι εφικτό. Σημειώνεται ότι τα τμήματα στα σχολεία ειδικής αγωγής είναι κατά κανόνα εξαιρετικά μικρά.

Η ύλη που χάθηκε πέρυσι θα αναπληρωθεί;

Αφενός η άμεση έναρξη της τηλεκπαίδευσης, αφετέρου η επιστροφή στα θρανία και η έντονη προσπάθεια των εκπαιδευτικών να καλύψουν ταχύτατα την ύλη, δεν άφησαν μεγάλα κενά. Για την αναπλήρωση των εναπομεινάντων κενών ύλης, το ΙΕΠ θα αποστείλει πρόγραμμα αναπλήρωσης προς χρήση τις πρώτες εβδομάδες της νέας σχολικής χρονιάς.

Πώς θα πραγματοποιηθεί η εξεταστική του Σεπτεμβρίου στα πανεπιστήμια;

Τα ΑΕΙ επιλέγουν αν η εξεταστική του Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί δια ζώσης ή εξ αποστάσεως. Στην περίπτωση εξεταστικής με φυσική παρουσία, η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους φοιτητές, όσο και το διδακτικό και λοιπό προσωπικό καθ΄ όλη τη διάρκεια της εξέτασης και για όλες τις μορφές των διά ζώσης εξετάσεων (γραπτές και προφορικές).

Πώς θα λειτουργήσουν τα πανεπιστήμια το χειμερινό εξάμηνο;

Οι φοιτητές θα επιστρέψουν κανονικά στην έδρα/πόλη των Πανεπιστημίων τους. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα συνεχιστεί για διαλέξεις με ακροατήριο άνω των 50 φοιτητών, με τις εταιρείες Google και Microsoft να παρέχουν δωρεάν πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης στα ΑΕΙ. Στην περίπτωση μικρότερων διαλέξεων (κάτω των 50 φοιτητών), καθώς και κλινικών, εργαστηριακών ασκήσεων και ομάδων μελέτης (μέχρι 30 φοιτητών) θα πραγματοποιείται δια ζώσης διδασκαλία.

Επιπλέον, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ για τη διδασκαλία σε ολιγομελείς ομάδες (μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ ύψους άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ). Η μάσκα θα είναι υποχρεωτική από όλους που βρίσκονται με φυσική παρουσία στα Πανεπιστήμια καθώς και στους κοινόχρηστους χώρους των εστιών, ενώ στα εστιατόρια θα συνεχιστεί ο διαμοιρασμός φαγητού σε πακέτο.

Πώς θα λειτουργήσουν οι δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης;

Οι δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης θα λειτουργήσουν με όμοια μέτρα πρόληψης και προφύλαξης, όπως τα σχολεία: κανονική λειτουργία σε πλήρη σύνθεση, με υποχρεωτική χρήση μάσκας για εκπαιδευτές και καταρτιζόμενους. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία στους χώρους των ΙΕΚ και των Εργαστηριακών Κέντρων, καθώς και σε όσες επιχειρήσεις επιτραπεί η παρουσία των καταρτιζόμενων. Τα ΙΕΚ θα λειτουργήσουν από τις 5 Οκτωβρίου, ενώ ο Σεπτέμβριος θα αξιοποιηθεί για την ολοκλήρωση εργαστηριακών μαθημάτων του προηγούμενου εξαμήνου. Το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. θα λειτουργήσει από την 1η Σεπτεμβρίου, ενώ τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας θα ανοίξουν στις 15 Σεπτεμβρίου.

Υπάρχει περίπτωση κάποια από τα μέτρα αυτά να αλλάξουν;

Από την αρχή αυτής της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, έχει τονιστεί ότι παρακολουθούμε στενά, σε καθημερινή βάση, την εξέλιξη της πανδημίας σε όλα τα επίπεδα – τοπικό, εθνικό και διεθνές. Κάθε βήμα και κάθε μέτρο που υιοθετούμε αξιολογείται διαρκώς, και επικαιροποιείται αν χρειαστεί, στη βάση της εξέλιξης της πανδημίας, και πάντοτε στη βάση των οδηγιών της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

Τι δαπάνες έχει καταβάλει και δρομολογήσει το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19;

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της γενικής αποστολής του και εν μέσω της παρούσας υγειονομικής κρίσης, μεριμνά για την ασφαλή επιστροφή όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε αυτήν, υπό συνθήκες νέας κανονικότητας. Για το σκοπό αυτό, έχει καταβάλει συγκεκριμένες δαπάνες και έχει δρομολογήσει άλλες για την όσο το δυνατόν ομαλότερη επαναλειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με τη μέγιστη δυνατή προστασία για όλους. Ενδεικτικά:

Εξασφαλίσαμε σημαντική επέκταση για τα Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά, με επιπλέον κονδύλι άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος μας να μένουν περισσότερα παιδιά στο σχολείο έως τις 4μμ και να περιοριστεί η επαφή των παιδιών με τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες (παππούδες/γιαγιάδες).

Προβλέψαμε την πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτών για την κάλυψη όσων κενών προκύψουν από την απουσία εκπαιδευτικών που αποδεδειγμένα ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου, καθώς και για τη διενέργεια αποκλειστικά εξ αποστάσεως μαθημάτων («διαδικτυακά τμήματα»). Οι προσλήψεις αυτές είναι επιπλέον των 4.500 μόνιμων διορισμών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση που ήδη έχουν ολοκληρωθεί και των 10.500 διορισμών στη γενική εκπαίδευση που βαίνουν και αυτοί προς ολοκλήρωση και ενισχύουν το ανθρώπινο δυναμικό της εκπαίδευσης.

Αναβαθμίσαμε τις δημόσιες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, ενισχύοντας τα δίκτυα και το δυναμικό τους, εξασφαλίζοντας έτσι την κάλυψη του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Ειδικά για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, δρομολογήσαμε τον εξοπλισμό των σχολείων με 70.000 επιπλέον φορητές συσκευές, προβλέψαμε επιμορφωτικά σεμινάρια (MOOC) τα οποία είναι ήδη αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, και δρομολογήσαμε πρόγραμμα 2 εκατομμυρίων ευρώ ταχείας επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως διδασκαλία για το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. Για τις μικρότερες ηλικίες, δημιουργήσαμε εκ του μηδενός «βιβλιοθήκη» βιντεοσκοπημένων μαθημάτων για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση για προβολή μέσω εκπαιδευτικής τηλεόρασης, με δυνατότητα επέκτασης.

Διευκολύνουμε τη φοίτηση με φυσική παρουσία στα ΑΕΙ, ενισχύοντας οικονομικά με άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ επικουρικό εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διενέργεια μαθημάτων σε ολιγομελείς ομάδες.