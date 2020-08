Οικονομία

Αυτοψία Καραμανλή στην Εύβοια (εικόνες)

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την ενίσχυση των πληγέντων. Ποια μέτρα ανακοινώθηκαν απο το κλιμάκιο υπό τον Υπ. Υποδομών και Μεταφορών.

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες από τις πρόσφατες πλημμύρες στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών Κώστας Καραμανλής, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα τη Χαλκίδα.

Ο κ. Καραμανλής, που συνοδευόταν από τον γγ Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, είχε συνάντηση με κλιμάκια μηχανικών του Υπουργείου και ενημερώθηκε για τις περίπου 2.500 αυτοψίες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα σε κτίρια της περιοχής.

Ακολούθησε σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν επίσης ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, οι αντιπεριφερειάρχες Ευβοίας Γιώργος Κελαϊδίτης, Πολιτισμού & Τουρισμού Ηλίας Μπουρμάς, Παιδείας & Αθλητισμού Κωνσταντίνος Γαλάνης, οι δήμαρχοι Χαλκίδας Έλενα Βάκα, Διρφύων & Μεσσαπίων Γιώργος Ψαθάς και οι βουλευτές Εύβοιας της Νέας Δημοκρατίας, Σίμος Κεδίκογλου, Θανάσης Ζεμπίλης και Σπυρίδωνας Πνευματικός, καθώς και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας Γιάννης Γεροντίτης και ο πρόεδρος του ΤΕΕ Εύβοιας Κώστας Λάππας.

Ο κ Καραμανλής ανέφερε στις δηλώσεις του ότι:

«Στην προηγούμενη επίσκεψή μου, την επομένη της θεομηνίας, είχα δεσμευτεί προσωπικά ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα βοηθήσει την περιοχή σε τρία επίπεδα:

Πρώτον, κάνοντας ό,τι πρέπει ώστε οι πολίτες που επλήγησαν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση γρήγορα, εύκολα, χωρίς να ταλαιπωρηθούν, χωρίς γραφειοκρατία. Όπως βλέπετε, αυτό γίνεται ήδη πράξη. Κινηθήκαμε γρήγορα, με τη βοήθεια και του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, ώστε να υλοποιήσουμε άμεσα τη δέσμευσή μας. Από σήμερα, λοιπόν, με μια απλή αίτηση, οι δικαιούχοι θα μπορούν να λάβουν τα ποσά που δικαιούνται: 5000 τα φυσικά πρόσωπα και 8000 οι επιχειρήσεις.

Δεύτερον, πραγματοποιώντας εντατικά ελέγχους στα κτίρια που έχουν πληγεί. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει 2.475 έλεγχοι και θέλω ειλικρινά να ευχαριστήσω τους μηχανικούς του Υπουργείου που εργάζονται σκληρά στην περιοχή εδώ και 17 μέρες.

Και τρίτον, αποκαθιστώντας τις πληγείσες υποδομές της περιοχής και επιπλέον βάζοντας μπρος ένα πρόγραμμα έργων ύψους περίπου 240 εκ. €, το οποίο βγάζει την περιοχή από την ιδιότυπη απομόνωση στην οποία βρίσκεται σήμερα. Εξυπακούεται ότι όπως με τις δύο πρώτες δεσμεύσεις μας, έτσι και με αυτήν, προχωράμε με απόλυτη συνέπεια και σύντομα θα έχουμε εξελίξεις.»

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για την έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση μπορούν να υποβάλλονται μέσω του διαδικτυακού τόπου μέσω Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών. Επισημαίνεται επίσης ότι αν κάποιος δηλώσει ψευδή στοιχεία, πέρα από όλες τις προβλεπόμενες κυρώσεις από το νόμο, θα πρέπει να επιστρέψει και το τετραπλάσιο ποσό. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί η 30η Σεπτεμβρίου 2020.

Πιο αναλυτικά σχετικά με τους ελέγχους, επισημαίνεται ότι κλιμάκια μηχανικών της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, πραγματοποίησαν μέχρι τις 26 Αυγούστου ελέγχους σε 2.475 κτίρια στις πληγείσες περιοχές των Δήμων Χαλκιδέων και Διρφύων- Μεσσαπίων.

Εξ αυτών, τα 2.044 έχουν υποστεί ζημιές χωρίς δομικές βλάβες, τα 43 έχουν υποστεί ζημιές με σοβαρές δομικές βλάβες, τα 371 δεν έχουν υποστεί ζημιές, ενώ 17 ήταν κλειστά.

Εκ των 2.044 κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές χωρίς δομικές βλάβες, τα 1.348 είναι κατοικίες, τα 139 επαγγελματικοί χώροι, τα 142 δημόσια κτίρια και ιεροί ναοί και τα 415 άλλα κτίρια (αποθήκες κλπ).

Εκ των 43 κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές και δομικές βλάβες, 22 είναι κατοικίες, 3 είναι επαγγελματικοί χώροι και 18 είναι άλλα κτίρια (αποθήκες κ.λπ.)?