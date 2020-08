Οικονομία

Επιδότηση για επενδύσεις στον πρωτογενή τομέα

Τι προβλέπεται στην Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Ποιοι και πόσο μπορεί να ωφεληθούν.

Επιδότηση έως και 55% σε αγροτικές και κτηνοτροφικές επενδύσεις άνω των 500.000 ευρώ μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου προβλέπει η ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης υπογεγραμμένη από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη, τον αναπληρωτή υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκο Παπαθανάση και τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Σκρέκα.

Όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο μπορούν να ενταχθούν επενδυτικά σχέδια μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) καθώς και μεγάλων επιχειρήσεων του τομέα της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγή ακόμη και αν το επενδυτικό σχέδιο ανά επιχείρηση, υπερβαίνει το ποσό των 500.000 ευρώ.

Σε καθεστώτα ενισχύσεων μπορούν να επαχθούν επενδυτικά σχέδια της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής στον τομέα φυτικής παραγωγής όπως εκμεταλλεύσεις όλων των τύπων και παραγωγικών συστημάτων φυτικής παραγωγής, όπως συμβατική, πιστοποιημένη καθώς και στον τομέα ζωικής παραγωγής σαν τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τις βοοτροφικές μονάδες, τις αιγοπροβατοτροφικές μονάδες, τις χοιροτροφικές μονάδες και τις πτηνοτροφικές μονάδες.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

Η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων και οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων «των ειδικών εγκαταστάσεων» και των μεταφορικών μέσων που κινούνται εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Η αγορά μηχανημάτων και εξοπλισμού καλύπτεται έως το ύψος της αγοραίας αξίας των στοιχείων ενεργητικού.

Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση, και με τον όρο ότι στη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης προβλέπεται ότι ο εξοπλισμός θα περιέλθει στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη της σύμβασης. Η χρηματοδοτική μίσθωση με δυνατότητα αγοράς μηχανημάτων και εξοπλισμού καλύπτεται έως το ύψος της αγοραίας αξίας των στοιχείων ενεργητικού

Οι δαπάνες εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων (που δεν αφορούν σε κτήρια) και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.