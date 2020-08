Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μαξίμου για Τουρκία: Ισχυρές κυρώσεις και όχι μεγαλοστομίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διμέτωπη επίθεση της Κουμουνδούρου στην Κυβέρνηση για τα εθνικά θέματα και τις κινήσεις στην διπλωματική σκακιέρα.

Με ανακοίνωση του, ο ΣΥΡΙΖΑ επιτίθεται στην Κυβέρνηση για την τακτική της στην αντιμετώπιση των τουρκικών προκλήσεων σε διπλωματικό επίπεδο, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «από τις 11.12.2019 ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, είχε αναδείξει την αδράνεια της κυβέρνησης τονίζοντας ότι «είτε θα υπάρξει η πολιτική των ευρωπαϊκών κυρώσεων τώρα, είτε η πολιτική των ελληνικών φρεγατών ύστερα, όταν θα είναι πια αργά».

Όπως υποστηρίζει η Κουμουνδούρου, «με καθυστέρηση σχεδόν ενός έτους και την Τουρκία να έχει αποθρασυνθεί τελείως, ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του εγείρουν πλέον το θέμα των κυρώσεων για την τουρκική επιθετικότητα, στο πλαίσιο της ΕΕ».

«Αντί για μεγαλοστομίες εσωτερικής κατανάλωσης για δήθεν «κυρώσεις που θα δαγκώνουν», περιμένουμε από την κυβέρνηση απτά αποτελέσματα: Σαφείς ισχυρές κυρώσεις στο τραπέζι και την Ελλάδα πρωταγωνίστρια - όχι απούσα - στον ευρωτουρκικό διάλογο», καταλήγει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Νωρίτερα, η Κουμουνδούρου είχε ασκήσει δριμεία κριτική στην Κυβέρνηση με αφορμή την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Ιόνιο, μέσω βίντεο με τίτλο «Όταν η περσινή Ν.Δ. κατηγορεί τη φετινή». Δείτε το σχετικο βίντεο: